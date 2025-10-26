Aseguran laboratorio de metanfetaminas en la Sierra de Morones; Rodrigo Reyes destaca coordinación interinstitucional

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco de las acciones encaminadas al proceso de pacificación en la entidad, fuerzas de seguridad estatales y federales aseguraron un laboratorio presuntamente utilizado para la fabricación de metanfetaminas en la Sierra de Morones, informó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y contó con la participación de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con Reyes Mugüerza, la coordinación interinstitucional permitió “un resultado exitoso” y la neutralización de un punto de producción de narcóticos en una zona de difícil acceso.

El funcionario precisó que la FGR realiza los dictámenes periciales y las investigaciones correspondientes para determinar la magnitud del hallazgo. Sin embargo, adelantó que al interior del inmueble fueron localizados diversos precursores químicos y una cantidad significativa de sustancia terminada, presumiblemente metanfetamina.

“Este operativo representa un paso importante en el proceso de pacificación de Zacatecas”, señaló Reyes Mugüerza, quien reconoció que los esfuerzos deben sostenerse de manera permanente para enfrentar la violencia derivada del narcotráfico y la disputa territorial entre grupos criminales que operan en la entidad.

El titular de la SSP, Arturo Medina Mayoral, encabezó las acciones en campo. Según el reporte oficial, el despliegue se llevó a cabo sin enfrentamientos y permitió el aseguramiento del sitio, que será procesado por las autoridades federales.

Zacatecas ha desmantelado varios laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la FGR señalan que entre 2023 y 2025 se han desmantelado al menos ocho laboratorios de este tipo en municipios como Jerez, Valparaíso, Tepetongo y Monte Escobedo, zonas serranas donde confluyen rutas de trasiego hacia los estados de Aguascalientes y Jalisco.

El Gobierno estatal reiteró que continuará con operativos conjuntos en coordinación con las fuerzas armadas, con el propósito de contener la expansión de las redes de producción y tráfico de drogas sintéticas, así como para garantizar la seguridad de las comunidades rurales que históricamente han sido marginadas por la violencia y el abandono institucional.