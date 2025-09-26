Refuerza Godezac mantenimento de vialidades

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), mantiene un ritmo de trabajo constante en el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial en la zona conurbada de la entidad, con acciones de bacheo emergente en diversos puntos de los municipios de Zacatecas y Guadalupe.

Las cuadrillas encargadas del bacheo realizan trabajos de rehabilitación en importantes arterias, como la vialidad Vetagrande, a la altura de la glorieta que conecta con la vialidad «Manuel Felguérez»; estos puntos han sido priorizados, debido al intenso flujo vehicular que diariamente utilizan cientos de automovilistas y sus familias.

Los esfuerzos de mantenimiento se extienden a colonias y zonas residenciales, como la Ex Hacienda de Bernárdez, donde las obras de bacheo emergente buscan que los vecinos puedan transitar por sus calles con seguridad y en mejores condiciones.