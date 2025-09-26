Distribuye DMA apoyos alimentarios de Corazón Contento en General Enrique Estrada

Por: La Jornada Zacatecas •

El gobernador David Monreal Ávila visitó la comunidad de Félix U. Gómez, en el municipio de General Enrique Estrada, para entregarles cerca de mil apoyos del programa alimentario Corazón Contento.

Durante la jornada, efectuada en la Escuela Telesecundaria Louis Pasteur, donde inauguró la rehabilitación de los sanitarios, el mandatario reiteró su compromiso con la justicia social.

«Éste es uno de los programas más bonitos, más nobles, porque se brinda alimento de calidad y suficiente a las familias de las comunidades», acotó.

Asimismo, anunció que a partir de los primeros días de octubre iniciará la entrega de recursos para uniformes y zapatos escolares, con la meta de que “el 20 de noviembre todos los niños y niñas de Zacatecas vayan estrenando al desfile”.

Monreal dejó en claro que las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, las becas estudiantiles, así como los uniformes, mochilas y útiles escolares, hoy son un derecho constitucional.

El mandatario estatal también destacó los logros alcanzados en el municipio General Enrique Estrada, como la reposición de la línea de agua potable y la perforación de un pozo nuevo que garantiza el servicio por los próximos 30 años.

Víctor Humberto de la Torre Delgado, director del SEDIF, recordó que el programa Corazón Contento nació en diciembre de 2024, en el marco de las Posadas por la Paz y como parte de la estrategia social impulsada por el gobernador para fortalecer la convivencia comunitaria y apoyar la economía familiar en las celebraciones decembrinas.

Explicó que Corazón Contento se complementa con las despensas institucionales del SEDIF, bajo un esquema de colaboración peso a peso entre el Gobierno del Estado y los municipios, lo que en General Enrique Estrada ha permitido que prácticamente la totalidad de los hogares de las comunidades reciban apoyo alimentario en alguna de sus dos modalidades.

Por su parte, la presidenta municipal, Martha Milagros de Loera Rodríguez, agradeció el respaldo del gobernador y subrayó que las despensas entregadas representan no sólo alimento, sino también esperanza y certeza de que la población no está sola.