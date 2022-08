José Rafael Ruiz Chávez, una vida entregada a las Morismas de Bracho

Por: KAREN GARCÍA •

José Rafael Ruiz Chávez, quien tiene más de 43 años participando en las celebraciones de las Morismas de Bracho, viene de una familia que por generaciones ha inculcado el respeto y devoción por esta tradición que conjuga la fe y la cultura. Al paso de los años, don José ha ascendido de rango hasta pertenecer al estado mayor.

Después de dos años sin realizar las Morismas debido a la pandemia por el Covid-19, don José con un entusiasmo y pasión particular, dijo que desde los 8 años de edad ha participado de esta celebración, que fue inculcada en su familia por su madre, quien a todos sus hermanos como a él, desde pequeños los caracterizaba con las vestimentas tradicionales de estas festividades.

“Esta fiesta me la inculcó mi madre, que en paz descanse, yo no sabía de qué se trataba esta festividad, los que sabían eran mis hermanos, ellos anduvieron desde chicos también en las bandas de guerra de la banda de los cristianos; a mi desde chiquito me trajo mi madre a pagar su manda aquí a la iglesia, me vistió de turco y hasta la fecha me gustó la vestimenta y aquí sigo”, explicó.

Puntualizó que dentro de sus primeros cargos era formar parte de la artillería, después pasó a ser integrante del grupo de apoyo que se encarga de la seguridad de los asistentes, posteriormente pasó a ser teniente; años más tarde su rango ascendió hasta llegar a capitán y hasta el momento lleva tres años en el estado mayor.

“Además yo estoy al mando de formar los grupos de las personas que nos apoyan, cuidar a las personas que no se vayan a dar un golpe con las armas, le damos prioridad de servicio para los niños”, mencionó.

Este multitudinario espectáculo en el que La cofradía de San Juan Bautista divide a sus integrantes en distintos batallones regiamente ataviados y escenifica la lucha en la que la fe cristiana derrota a los moros, es uno de los máximos eventos de Zacatecas.

Para los cofrades, pertenecer al grupo es motivo de orgullo familiar, como es el caso de don José, quien con alegría compartió que a sus tres hijos desde su nacimiento les ha inculcado estas tradiciones como lo hicieron con él, explicándoles la importancia de estas festividades.

“En estos momentos yo me siento muy a gusto y me siento muy feliz, desgraciadamente ya no tengo a mi madre, pero yo les estoy cumpliendo su promesa que ella hizo”.

Estas magnas celebraciones son esperadas por miles de zacatecanos que se entregan totalmente a hacer de esto, una tradición que con el paso de los años siga más viva que nunca, y don José, destacó que más que hacerlo por tradición, se hace por la fe y devoción que se tiene a San Juan Bautista.

Agregó que con el paso de los años, las familias crecen cada vez más por lo que las celebraciones se hacen mucho más grandes y se sigue pasando esta costumbre de generación en generación.

Destacó el respeto que deben tener todos los integrantes de esta inmensa representación, ya que acuden familias y personas de todas las edades, por lo que los participantes de estas Morismas son los principales encargados de garantizar la seguridad de los asistentes.

Finalmente, con una inmensa alegría dijo que este año se espera la asistencia de hasta 20 mil personas que con fe y devoción forman parte de los batallones, escoltas y grupos que dan la demostración.

“Los esperamos, a todos, que vengan y disfruten y vean toda esta representación, estas fiestas son muy bonitas y es un orgullo pertenecer a ellas”, enfatizó.