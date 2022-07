Emite SCJN jurisprudencia sobre la patria potestad

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió una jurisprudencia que establece la suspensión de la patria potestad cuando la persona que la ejerza no permita que se lleven a cabo las convivencias entre el menor de edad con el progenitor no custodio decretadas por autoridad competente o en convenio aprobado judicialmente.

Al resolver un amparo directo en revisión, la SCJN emitió una jurisprudencia en la precisó la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 447, fracción VI, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México.

La Sala precisó que la suspensión de la patria potestad, como consecuencia de no permitir la convivencia de un menor de edad con el progenitor no custodio, es una medida que limita el ejercicio del derecho de familia, pero que está justificada constitucionalmente, pues busca proteger el interés superior del menor de edad, que tiene derecho a convivir con quien no tiene la custodia a fin de generar lazos afectivos con ambos padres, protegiéndose así el sano desarrollo de su personalidad.

No obstante, la Sala señaló que, al decretarse el cambio de guarda y custodia como consecuencia de su aplicación, el juzgador debe suplir la deficiencia de la queja y velar por el interés superior del menor de edad.