Necesidades humanas básicas y cultura de paz

Por: IMELDA ORTIZ MEDINA •

La Gualdra 524 / Humanidades

Hoy en día se habla mucho de cultura de paz, pero poco se menciona sobre los conflictos que generan violencia y nos alejan de la paz. Según el Índice de Pobreza Multidimensional 2018, elaborado Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a nivel mundial existen alrededor de 1,300 millones de personas que sufren la pobreza en diferentes formas más allá del dinero. Es decir que carecen de servicios básicos: no tienen acceso a una educación, sufren malnutrición, no disponen de agua potable o viven en una vivienda insalubre, etc. Más del 80% se concentran en dos zonas: África Subsahariana y el sur de Asia, de estos, se calcula que unos 560 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, lo que supone más del 40% de la población total de ese continente.

Según datos del Banco Mundial en 2018, de cada cinco personas por debajo de la línea internacional de pobreza, cuatro vivían en zonas rurales; la mitad de los pobres son niños; las mujeres representan la mayoría de los pobres en gran parte de las regiones y en algunos grupos de edad. De la población mundial pobre de 15 años o más, alrededor del 70% no tiene ninguna formación académica o solo una instrucción básica.

En México más de 50 millones tienen pobreza multidimensional, es decir carecen de acceso a servicios público, de salud, educación, vivienda digna (piso, drenaje, agua entubada, electricidad), alimentación, etc. Por tanto, es fundamental que los gobiernos diseñen políticas públicas focalizadas que atiendan específicamente estas necesidades.

Cubrir las necesidades humanas básicas, es una tarea primordial, sin ellas, estamos condenado a la sociedad a una violencia estructural, la cual según Galtung 1 refuerza el aparato económico político y es construida históricamente, no somos conscientes de que existe y la vivimos día a día. Esta es asociada a “la explotación, o como un refuerzo del aparato de dominación del sistema político y económico de la estructura”.

Para resolver las necesidades básicas que Galtung considera como parte de la violencia estructural que se vive en el mundo, es menester construir una paz positiva, lo cual, según el autor, es un proceso, cuyo objetivo central es satisfacer las necesidades básicas del hombre y crear las condiciones óptimas que desarrollen las potencialidades humanas. Por su parte, para Calderón 2, la paz por medios pacíficos debe ser afrontada con un profundo respeto al hombre y sus necesidades básicas (bienestar, libertad, identidad y sobrevivencia), teniendo como punto de partida al ser humano. Lo anterior nos lleva a replantear nuevas alternativas de crecimiento y desarrollo económico.

* Universidad Autónoma de Zacatecas. Unidad Académica de Estudios de las Humanidades.

