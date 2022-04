Malintzin 17, de Eugenio Polgovsky y Mara Polgovsky

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

Generalmente el documental tiene dos líneas temáticas y de creación: el ensayo político y activista, y la autobiografía. Cierto que hay otras líneas como la experimental, la de ruptura narrativa, la sensorial y la poética de la cotidianidad; esta que parece no tener una historia particular porque es tan anodina, tan cotidiana o tan poco trascendente que al igual que en nuestra vida diaria no ponemos atención en los detalles.

El documental póstumo del director mexicano Eugenio Polgovsky y su hermana Mara Polgovsky trata de esto último: de cómo él empezó a filmar el nido de un pajarito sobre unos cables frente a la ventana de su casa en la calle Malintzin 17, en el barrio de Coyoacán. Eugenio se puso a filmar acompañado de su hija de 5 años. Todo desde su ventana:

En la mañana pasan los carros bajo la calle y el pajarito no se mueve para cuidar su nido y sus huevecillos.

Por la tarde pasa el carrito de los elotes o camotes con su chiflido, y el pajarito no se mueve.

Por la noche los carros con sus faros, y el pajarito apenas levanta el cuello.

La hija de Eugenio le habla: “pajarito, pajarito”, y en la cornisa de la ventana le pone un plato de semilla y agua para que coma.

Al día siguiente, pasan una persona con perros, y el pajarito sigue ahí; gente caminando, y el pajarito ahí con su nido en los cables; una ardilla por entre los cables, como si viera al pajarito; las azoteas con sus tinacos de agua, unos de Rotoplas y otros del viejo asbesto, y el pajarito sigue ahí; la hija de Eugenio juega con un viejo cajón de madera a los pajaritos, y el pajarito en el cable sigue ahí, aunque ahora se asoma otra cabecilla; se pone el sol, sale el sol, y el los pajaritos ahí.

Por fin, una buena mañana el nido está solo, ya sin los pajaritos. Eugenio le dice a su hija que no le mueva la cámara porque sigue filmando. Fin de la historia.

El documental es solo obra de texturas y de sensaciones. Una hora de ver y oír naturaleza y ciudad; a la gente y a una familia. Se convierte en una obra que hace sentir no solo por lo que hay dentro de ella sino porque sabemos que un año más tarde, en el 2017, Eugenio fallecería; fue su hermana Mara quien encontró estas grabaciones y después montó Malintzin 17, una obra íntima. Un documental que pudimos ver en el festival Visions du réel de Nyon y que ojalá pueda verse pronto en México.

