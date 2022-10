Maixabel, la nueva película de Icíar Bollaín en el Cinema Utopia [Una historia del perdón de los victimarios de ETA]

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

Desayuno en Tiffany's, mon ku

Icíar Bollaín es quizás la directora cinematográfica hispanoamericana más citada como herramienta pedagógica y sensibilizadora. Sus películas de cine social o compromiso político -según el acercamiento que se prefiera- han recibido una amplia aceptación y discusión entre los críticos especializados y los programadores.

El pasado viernes 21 de octubre, Bollaín presentó -invitada por la Asociación Contraluz de Aviñón, Francia-, en el Cinema Utopia de Aviñón (ubicado a un costado del inmenso Palacio de los Papas), su más reciente realización: Maixabel, estelarizada por Blanca Portillo y Luis Tosar.

Esta vez Bollaín entró al delicado tema del terrorismo del grupo vasco ETA que durante 50 años estuvo activo con reivindicaciones comunistas y nacionalistas contra el estado español, asesinando a personajes vinculados al gobierno o contrarios a sus principios ideológicos.

Pero no filmó una historia de ETA, sino que tomó la historia de Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado el 29 de julio del 2000 en Tolosa por tres miembros de ETA. Maixabel se convirtió en una de las personas que aceptaron, 10 años más tarde, entrevistarse con un grupo de encarcelados de ETA desde hacía tiempo y que se habían manifestado arrepentidos de sus asesinatos y deseaban encontrarse con los familiares de sus víctimas para explicar y pedir perdón, “con la consigna de no justificar sus actos, porque eso no ayudaría al perdón”, comentó Bollaín en entrevista.

Estas entrevistas al principio organizadas dentro de la cárcel y después, cuando el gobierno de Rajoy las eliminó, en lugares diversos al momento de las permisiones de salida de los prisioneros, tenían el objetivo de ayudar a superar el dolor de atentados que las familias en ocasiones no entendían y nunca habían recibido explicación:

“[…] era fuerte, porque nunca se habían hablado. Así fue la filmación y el cuidado entre los dos actores, Tosar y Portillo, ambos grandes actores, sobre todo que Portillo se sentía intimidada por Tosar, yo misma me siento intimidada. Cuidamos que ellos no se encontrarán en ningún momento durante la filmación porque no se conocían, y quería guardar esa emoción del primer encuentro de dos grandes actores. Hicimos sus escenas juntos ya al final del rodaje, y esto permitió tener un poco de esa angustia del primer encuentro”, respondió durante la charla con el público la directora de También la lluvia (2010).

Bollaín tomó ciertas precauciones en la realización del guion tratando de centrarse únicamente en la historia de Maixabel para evitar tocar dos delicados asuntos: el nacionalismo y la política del estado español frente a ETA. Por eso, el paso por las cárceles, el trato dado a los prisioneros y la recreación del atentado se hacen sin dar espacio a diálogos maniqueos.

Los diálogos, escritos con la guionista Isa Campo, se nutren de las entrevistas hechas con los prisioneros y con Maixabel, y mostraron lo terrible que era el momento histórico de una avasalladora ideología y ahora, actualmente, son testimonios de la dura vida de esos exmiembros de ETA colocados entre dos fuegos: de un lado, la denuncia de asesinos-victimarios, y del otro, traidores al grupo por haber aceptado participar en el programa y renegar de ETA.

Ahora, con esta nueva película ¿cómo se puede definir el cine de la directora de Te doy mis ojos (2003) y colaboradora de Ken Loach en Land and freedom (1995), cine de autor, cine comercial, cine popular: de cine político o de cine social? Ella prefiere que se le trate de la manera en que pueda atraer el público a ver sus películas “que me inviten un viernes por la noche a ver una película al cine, y me digan vamos a ver una película de cine social, ‘Uff no dan ganas’, pero depende del país y del contexto. Mi cine funciona porque hace reflexionar, porque provoca emociones, y sé que en las escuelas y en la policía se utilizan para sensibilizar”.

