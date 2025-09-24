Detienen en Michoacán a 37 presuntos integrantes de La Luz del Mundo con armas de utilería

Elementos de la Guardia Civil, Ejército, Fiscalía estatal de Michoacán, Policías Municipales y Guardia Nacional detuvieron a 38 sujetos vestidos de negro, que aseguraron ser de la congregación evangelista La Luz del Mundo; tenían consigo armas y explosivos de utilería y en el arresto dijeron que se “preparaban para el apocalipsis”.

En el lugar, a unos kilómetros de los límites con Jalisco, los detenidos se encontraban cerca de un campamento clandestino, oculto entre invernaderos. Los sujetos, provenientes de al menos cinco estados del país, estaban equipados con réplicas de rifles de asalto, pistolas y cuchillos de estilo militar, incluso había un simulador de bomba casera.

La gente, asustada, pensó que era un grupo delictivo, quizá entrenamiento de un cártel de Jalisco. Pero cuando llegó la autoridad y les preguntó “¿Y ustedes qué hacen aquí?”, la respuesta fue “Nos estamos preparando para el fin del mundo”.

La escena terminó con 37 mexicanos y un estadunidense formados frente a las patrullas, como si de un desfile religioso-táctico se tratara, mientras a sus pies quedaba un arsenal de utilería: rifles y pistolas de juguete, radios, cuchillos de madera, binoculares, cascos “balísticos” de aire y hasta un par de bastones de trekking (de senderismo). Porque claro, ¿qué guardia secreta estaría completa sin accesorios para escalar el apocalipsis?

Los integrantes de Jahzer, muy seguros de sí mismos, insistieron en que eran parte de la iglesia y que su misión era entrenarse para proteger a sus líderes, sus templos y sus eventos masivos. No obstante, como no pudieron acreditar ni permisos ni uso legal del campamento ni procedencia del equipo, la Guardia Civil procedió a detenerlos y trasladarlos ante las autoridades competentes.