Balean a tres personas en instalaciones de ICE en Dallas, Texas; el agresor murió

Dallas. Tres personas, incluidos detenidos, han sido baleadas en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas y el tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, afirmaron las autoridades federales.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista en CNN el miércoles.

La portavoz de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin posteriormente dijo a Fox News que ningún agente de ICE resultó herido.

“Creemos que estaba disparando a las fuerzas del orden y a los detenidos desde un edificio de apartamentos”, indicó McLaughlin. “Hay detenidos entre las víctimas del tiroteo”.

Los policías respondieron a una llamada para asistir a un oficial en la North Stemmons Freeway alrededor de las 6:40 horas de este del miércoles y la investigación preliminar determinó que una persona abrió fuego desde un edificio adyacente, señaló el portavoz de la policía de Dallas, el oficial Jonathan E. Maner, en un correo electrónico.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas también fue enviado después de una llamada reportando un tiroteo en o cerca de la oficina de inmigración, manifestó el portavoz del departamento, Jason L. Evans, en un correo electrónico.

El Hospital Parkland recibió a dos pacientes del incidente en la instalación de ICE, sostuvo la portavoz del hospital, April Foran, por teléfono. No tenía detalles sobre sus condiciones.

Una tercera persona murió en el lugar después del tiroteo, señaló Maner. La investigación está en curso y se esperaba una sesión informativa más tarde en el día.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

La instalación de ICE está a lo largo de la Interestatal 35 Este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas cuadras de hoteles que atienden a viajeros del aeropuerto.

Las cámaras de tránsito cerca de la escena muestran seis carriles de una autopista normalmente concurrida completamente vacíos, con coches y semirremolques detenidos en una salida de la interestatal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó que los detalles aún estaban surgiendo, pero la agencia estaba confirmando que hubo “múltiples heridos y fallecidos”. Noem señaló que aun se desconoce el motivo pero destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Un ataque el 4 de julio en un centro de detención de inmigración en Texas hirió a un policía, quien recibió un disparo en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa de estilo militar negra, abrieron fuego fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, según dijeron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Un hombre con un rifle de asalto disparó docenas de rondas a agentes federales mientras salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen el 7 de julio. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que respondió a la escena antes de que las autoridades lo mataran. La policía encontró más tarde otras armas, municiones y mochilas dentro de su coche.