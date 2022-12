¡Feliz Navidad con calorcito maternal!

Por: Antonio Salas •

Llegó la época navideña y con ello, una vez más, la figura materna en la mayoría de los hogares zacatecanos toma un papel protagónico y central en la sociedad.

Incluso para aquellos hogares donde la fe es distinta a la cristiana, son ellas las que marcan la pauta del qué y del cómo festejar. Es más, donde son ausentes ya, como en mi caso y el de muchos de ustedes, que amablemente me leen, aún así su recuerdo se hace presente.

Pero, a nivel social y político, ¿qué importancia tiene en la vida pública el instinto materno? ¡Mucho!

Las nuevas políticas de participación que tienden a generar condiciones de equidad entre hombres y mujeres, dan oportunidad a cientos de mujeres que ya no sólo ejercen un papel intramuros en el hogar.

Sino que lo hacen en los espacios públicos y privados. Alcaldesas, diputadas, regidoras, servidoras públicas en todos los niveles y tipos de gobierno, esperan con ansias el fin de su jornada laboral para atender esa que no tiene tiempos, ni formas: la maternidad.

Incluso cuando la maternidad biológica no es parte de sus vidas, siempre las vemos preocuparse por sobrinos, ahijados, vecinos, incluso por niños que conocen en sus actividades burocráticas y que les llegan a ganar el corazón.

Ejemplos hay muchos, el instinto las une, las solidariza, las empatiza y eso se vuelve una cadena de brazos luchando por el bien de todos, no sólo de sus hijos.

También hay las que, por desgracia, nada tienen que celebrar en esta Noche Buena y Navidad, mucho menos en el Año Nuevo, la ausencia de sus hijos les ha partido el corazón, que lejos de fragmentarse se distribuye y se une con otras mujeres iguales.

Es el caso de las madres buscadoras, aquellas que llevan días, meses, años, décadas tras toda pista a la que su corazón las guía con la férrea esperanza de que allí pudieran estar sus hijas o hijos, aquellos con los que a veces una pequeña muestra de material genético les hace cumplir una parte de la misión, porque mientras no aparezcan los de todas, la búsqueda sigue.

También están las mamás que esperan con ansias que ya sea en las caravanas de migrantes o solos, ellas y ellos regresen, solos o con familia, quizá con los que sólo conocen por fotos, audio o llamada. ¡Su espera es ansiosa y llena de emociones!

Y entonces, bajo las circunstancias que sean son ellas las que unen, calman, alivian, congregan y bendicen los hogares de todo Zacatecas y de todo el país.

En muchas ocasiones, cuando alguien se acercaba a mi papá buscando una palabra de aliento luego de perder a un familiar, lo escuchaba recordar que el primer llamado de auxilio siempre es un grito invocando a mamá.

Y sugería, con mucha fe como aún lo sigue haciendo, orar a la Madre Celestial, pero sobre todo (para quien así lo creyera) la intercesión divina de aquellas mujeres que habían partido y desde algún lugar celestial hicieran las veces de mediadora en favor de sus críos.

Aunque me queda claro que para las madres no es necesario el llamado de auxilio, ellas se adelantan a las caídas, al llanto, al malestar, a la desgracia y si no, si son las primeras en llegar.

Recién había empezado el actual gobierno estatal, llevaba unos cuantos días, y enfundada en unos jeans, unas botas impermeables, una blusa de manga corta y un sombrero la Señora Sara Hernández Campa apareció en escena.

Para quien aun ese nombre no es conocido o popular, me refiero a la esposa del gobernador David Monreal Ávila, quien tomó protesta los primeros días de septiembre de 2021 y luego, un fenómeno climatológico que provocó la destrucción de la presa San Aparicio y con ello afectaciones en las comunidades San Fernando, Santa Inés, Mesa Grande, Coralillo y Río Verde, en una amplia región de Genaro Codina.

Antes de que la coordinación entre los niveles de gobierno se concretara, ella ya se había trasladado hasta el punto con más de 12 toneladas de víveres y apoyos diversos, la prensa la mostró igual cruzando puntos inundados, que preparando lo que se veía como una deliciosa salsa para los afectados.

Conocía bien la responsabilidad de coordinar un Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ya en su paso por el de Fresnillo había dado muestras de un trabajo eficiente, humano y maternal. Para el caso, no fue la excepción.

Sin embargo, como en muchos casos, ese aspecto del gobierno a veces es el menos conocido, el más discreto, pero el que carga con la solución de muchos de los problemas sociales que se presentan en la entidad.

Y como buena madre de familia, prefiere el perfil bajo, el trabajo constante y los resultados siempre parejos, que beneficien a todos. Aflora el calor del hogar.

Una vez más, siguiendo esa idea, anunció que los festejos navideños de los municipios correrán a cargo por el área a su responsabilidad. Hay capacidad en ella y su equipo, no hay duda.

Así que, insisto, al margen de lo público, lo privado o lo político, las fiestas decembrinas como la Navidad o el Año Nuevo nos congregan a ellas, aun en su ausencia.

Por eso aprovecho la oportunidad que me da esta casa editorial para reconocer, con admiración, cariño y respeto a todas las madres de familia, por su dedicación permanente para que sus hijos o aquellos que lo parecen, estén con bien en todas las circunstancias.

Algo me queda claro, ante la complicada crisis de valores que existe a nivel global, si no fuera por ellas, este mundo ya hubiera colapsado.

¡Hasta el cielo a mi madre, le envío un abrazo! A mi esposa, a mis familiares, amigas y seres que admiro y respeto por su dedicación y entrega ¡Gracias!

Para todas las familias zacatecanas, ya sea en territorio estatal o fuera de él, a quienes viven fuera de las fronteras nacionales, pero que su corazón ansia con todas las ganas estar en su terruño, a todas y a todos ¡Feliz Navidad!