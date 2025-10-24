10.5 C
Zacatecas
jueves, 23 octubre, 2025
type here...
spot_img
Salud

■ Destacan la importancia de la certificación y actualización

Llama el Consejo Mexicano de Endocrinología a fortalecer la ética y la excelencia médica

By Mitzi Martínez
0
10
La presidenta del Consejo Mexicano de Endocrinología (CME), Dra. Edith Cárdenas Vargas llamó a mantener viva la vocación. Foto: Cortesía.
La presidenta del Consejo Mexicano de Endocrinología (CME), Dra. Edith Cárdenas Vargas llamó a mantener viva la vocación. Foto: Cortesía.

Más Leídas

Mitzi Martínez
Mitzi Martínez
- Publicidad -

Por: La Jornada Zacatecas •

En un mensaje dirigido a especialistas, pediatras y residentes, la presidenta del Consejo Mexicano de Endocrinología (CME), Dra. Edith Cárdenas Vargas, exhortó a la comunidad médica del país a mantener viva la vocación, la ética y el compromiso con la excelencia en la atención a los pacientes que padecen enfermedades endocrinas.

- Publicidad -

La endocrinología, subrayó la especialista, “es una disciplina que exige conocimiento, sensibilidad y amor por el paciente”, por lo que convocó a quienes integran esta rama de la medicina a “seguir aprendiendo, innovando y manteniendo vivo el entusiasmo por ofrecer siempre lo mejor”.

En su mensaje institucional, difundido a través del portal del Consejo Mexicano de Endocrinología (consejomexicanodeendocrinologia.org.mx), Cárdenas Vargas hizo un reconocimiento especial a las y los residentes, a quienes definió como “el futuro de esta especialidad”, y los llamó a preservar los valores que han distinguido a la endocrinología mexicana: “la pasión, la ética y el compromiso con el bienestar del paciente”.

Asimismo, destacó la importancia de la certificación y actualización continua como pilares fundamentales para garantizar la calidad de la práctica médica en el país. “Certificarse y mantenerse actualizados —enfatizó— es reafirmar nuestro compromiso con la excelencia, la ética y la calidad en la atención endocrinológica”.

La presidenta del CME concluyó su mensaje haciendo un llamado a la unidad del gremio: “Unidos, continuaremos haciendo de la endocrinología mexicana un ejemplo de vocación y excelencia. Sigamos disfrutando este arte y ciencia que transforma vidas”.

El Consejo Mexicano de Endocrinología, organismo reconocido por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, es responsable de la certificación profesional en esta área, con el objetivo de garantizar que las y los especialistas mantengan altos estándares de conocimiento y práctica clínica en beneficio de la salud de la población

- Publicidad -
Artículo anterior
Arrancan programa de Rescate Carretero de Valparaíso
Artículo siguiente
Avanza en Zacatecas el programa “La Escuela es Nuestra”

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto