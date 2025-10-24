Llama el Consejo Mexicano de Endocrinología a fortalecer la ética y la excelencia médica

Por: La Jornada Zacatecas •

En un mensaje dirigido a especialistas, pediatras y residentes, la presidenta del Consejo Mexicano de Endocrinología (CME), Dra. Edith Cárdenas Vargas, exhortó a la comunidad médica del país a mantener viva la vocación, la ética y el compromiso con la excelencia en la atención a los pacientes que padecen enfermedades endocrinas.

La endocrinología, subrayó la especialista, “es una disciplina que exige conocimiento, sensibilidad y amor por el paciente”, por lo que convocó a quienes integran esta rama de la medicina a “seguir aprendiendo, innovando y manteniendo vivo el entusiasmo por ofrecer siempre lo mejor”.

En su mensaje institucional, difundido a través del portal del Consejo Mexicano de Endocrinología (consejomexicanodeendocrinologia.org.mx), Cárdenas Vargas hizo un reconocimiento especial a las y los residentes, a quienes definió como “el futuro de esta especialidad”, y los llamó a preservar los valores que han distinguido a la endocrinología mexicana: “la pasión, la ética y el compromiso con el bienestar del paciente”.

Asimismo, destacó la importancia de la certificación y actualización continua como pilares fundamentales para garantizar la calidad de la práctica médica en el país. “Certificarse y mantenerse actualizados —enfatizó— es reafirmar nuestro compromiso con la excelencia, la ética y la calidad en la atención endocrinológica”.

La presidenta del CME concluyó su mensaje haciendo un llamado a la unidad del gremio: “Unidos, continuaremos haciendo de la endocrinología mexicana un ejemplo de vocación y excelencia. Sigamos disfrutando este arte y ciencia que transforma vidas”.

El Consejo Mexicano de Endocrinología, organismo reconocido por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, es responsable de la certificación profesional en esta área, con el objetivo de garantizar que las y los especialistas mantengan altos estándares de conocimiento y práctica clínica en beneficio de la salud de la población