Avanza en Zacatecas el programa “La Escuela es Nuestra”

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y enseñanza, el programa federal “La Escuela es Nuestra” continúa rehabilitando y equipando planteles públicos en distintos municipios del estado.

Gracias a este esquema, decenas de escuelas han recibido recursos para la mejora de su infraestructura, la adquisición de mobiliario y la creación de espacios más dignos y seguros para estudiantes y docentes.

Autoridades destacaron la importancia de supervisar directamente las obras en los planteles beneficiados, a fin de garantizar que los trabajos se realicen conforme a los objetivos del programa y que las comunidades escolares reciban una atención adecuada.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirma así su compromiso de llevar una educación pública de calidad a todos los rincones del estado, promoviendo entornos escolares seguros y funcionales.