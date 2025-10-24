10.5 C
Zacatecas
jueves, 23 octubre, 2025
type here...
spot_img
Educación

■ Decenas de escuelas han recibido recursos para la mejora de su infraestructura

Avanza en Zacatecas el programa “La Escuela es Nuestra”

By Mitzi Martínez
0
8
Autoridades destacaron la importancia de supervisar directamente las obras en los planteles beneficiados. Foto: Cortesía.
Autoridades destacaron la importancia de supervisar directamente las obras en los planteles beneficiados. Foto: Cortesía.

Más Leídas

Mitzi Martínez
Mitzi Martínez
- Publicidad -

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y enseñanza, el programa federal “La Escuela es Nuestra” continúa rehabilitando y equipando planteles públicos en distintos municipios del estado.

- Publicidad -

Gracias a este esquema, decenas de escuelas han recibido recursos para la mejora de su infraestructura, la adquisición de mobiliario y la creación de espacios más dignos y seguros para estudiantes y docentes.

Autoridades destacaron la importancia de supervisar directamente las obras en los planteles beneficiados, a fin de garantizar que los trabajos se realicen conforme a los objetivos del programa y que las comunidades escolares reciban una atención adecuada.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirma así su compromiso de llevar una educación pública de calidad a todos los rincones del estado, promoviendo entornos escolares seguros y funcionales.

- Publicidad -
Artículo anterior
Llama el Consejo Mexicano de Endocrinología a fortalecer la ética y la excelencia médica

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto