Detener la extorsión y generar empleos bien pagados, reclama Ramírez Cuéllar

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha comenzado a perfilarse como aspirante de Morena a la gubernatura en 2027, advirtió que el reclamo social en la entidad es “unánime”: poner freno a la extorsión y al cobro de piso, rehabilitar la red carretera y garantizar inversión para crear empleos con salarios dignos.

“En Zacatecas, el reclamo es unánime: detengan la extorsión y el cobro de piso, arreglen las carreteras. Hay que invertir para generar empleos y ofrecer trabajos bien pagados”, señaló el legislador, al subrayar que estas demandas se escuchan de manera reiterada en comunidades y municipios.

En paralelo, Ramírez Cuéllar destacó la labor de organización política que lleva a cabo en la entidad. Informó que sostuvo “exitosas reuniones con liderazgos de los 58 municipios”, con quienes prepara un acto de movilización en la Ciudad de México: “Estamos organizando el gran acto en el Zócalo. ¡Nos vemos este 5 de octubre a las 10:00 horas!”, anunció.

El diputado zacatecano, expresidente nacional interino de Morena, ha insistido en el Congreso de la Unión en la necesidad de fortalecer las leyes contra la extorsión, delito que se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población. Asimismo, ha remarcado la urgencia de destinar recursos federales para infraestructura carretera y programas de fomento al empleo.

En el escenario político local, su discurso comienza a perfilarlo como uno de los referentes de la contienda interna que Morena sostendrá rumbo a 2027, donde otros liderazgos también buscan posicionarse. El acto del 5 de octubre será, según analistas, una primera muestra de su capacidad de convocatoria y de articulación con las bases territoriales de la entidad.