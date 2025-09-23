Inicia Foro Universitario para Construir el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029 de la BUAZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este martes inició el Foro de Consulta Universitario para la Integración del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029 de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), cuyo objetivo es construir de manera colectiva el proyecto académico y administrativo de la máxima casa de estudios para los próximos cuatro años

- Publicidad -

El foro concluirá este miércoles y se registraron 300 participaciones de docentes,, trabajadores y estudiantes en torno a diverses ejes temáticos: Gobernanza democrática, autonomía y gestión responsable; Excelencia académica, científica, humanística y cultural; Desarrollo estudiantil integral y vida universitaria; y Vinculación social, cultural e internacionalización.

Asimismo, se definieron tres ejes transversales: Innovación académica administrativa; Sustentabilidad y responsabilidad social; y Cultura de paz, inclusión y equidad, todas abordadas en mesas de trabajo similtáneas.

El rector Ángel Román Gutiérrez afirmó que este foro es un acontecimiento histórico porque representa uno de los compromisos establecidos en la toma de protesta: innovar en la participación de la comunidad en todos los asuntos relevantes de la institución.

“Es muy grato y satisfactorio que los universitarios participen. Queremos escucharnos, queremos abrir los espacios de diálogo y queremos abrir aquellos puntos en donde nos permitan, con esa diferencia, coincidir con una mejor universidad para todas y todos”, expresó.