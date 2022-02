Zaldívar miente sobre operación de Calderón en caso ABC: Zavala

Ciudad de México. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Margarita Zavala dijo esta mañana que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, miente al atribuir una operación del ex presidente Felipe Calderón para proteger a su familia de las acusaciones por el incendio de la guardería ABC de Sonora.

Señaló que mientras el ministro gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo muchas mentiras. Entre ellas, señaló Zavala, que ninguna autoridad buscó a los padres, cuando Felipe Calderón desde el día siguiente de la tragedia tuvo varios encuentros con esas familias en Hermosillo y en la Ciudad de México. También tuvieron platicas con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Salud.

En redes sociales, la esposa del ex mandatario señaló que fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo ordenes de aprehensión incluso contra una de sus parientes en sexto grado y otros.

Igualmente destacó que la concesión de la guardería fue de años antes de que Calderón entrara a la presidencia.

Zavala añadió que miente el ministro porque fue precisamente el gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en Estados Unidos. “Personalmente hablaba con los directores del hospital Shriners y con la Fundación Michou y Mau, y fui a visitarlos a Sacramento y Guadalajara”.

En su defensa, la ex candidata presidencial resaltó que acompañó los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social,apoyo psicológico. “A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado porque al dolor cuando se toca debe ser sólo para sanarlo y no para utilizarlo”, subrayó.

La diputada por el PAN aseguró que nada de lo declarado el martes por Zaldivar aparece en su libro que presentó, sólo “se le ocurrió” en ese momento. “Ya no tenga ocurrencias…y concéntrese en su trabajo que es la justicia de México y que poco ha hecho por ella en estos años”.