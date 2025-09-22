Refuerzan Godezac y Sader las políticas públicas en favor del sector agropecuario

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el objetivo de reforzar las políticas públicas en favor del sector agropecuario, el gobernador David Monreal Ávila sostuvo una reunión de trabajo con Julio Antonio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno de México.

Reunidos en las oficinas de Ciudad Administrativa de Zacatecas, el mandatario estatal destacó que la coordinación con la Federación permitirá fortalecer al campo zacatecano, sector que consideró indispensable para el desarrollo económico y social de la entidad.

“Seguiremos trabajando de manera conjunta para consolidar programas y acciones que garanticen el bienestar de las familias productoras y el crecimiento del agro”, expresó el gobernador David Monreal, al tiempo que destacó que Zacatecas se prepara para un buen año en los cultivos, principalmente de frijol y maíz, gracias a las bondades que ha dejado esta temporada de lluvias.

En este encuentro también participaron Gerardo Luis Cervantes Viramontes, titular de la Secretaría del Campo (Secampo); Julio César González Márquez, director general de Productora de Semillas para el Bienestar (Prosebien); Juan Antonio Rangel Trujillo, titular de la Oficina de Representación de la Sader en Zacatecas; y el diputado local Jesús Padilla Estrada.