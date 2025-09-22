Refrenda Saúl Monreal compromiso con Zacatecas en su Primer Informe

Por: La Jornada Zacatecas •

«Mis resultados, mi trabajo y mi trayectoria hablan por mí, llegaré hasta dónde la gente me respalde», expresó el senador de la República, Saúl Monreal Ávila, al rendir su Primer Informe de Actividades de la Cámara Alta.

Reunido en el Centro Platero de Zacatecas, ante una asistencia de más de tres mil invitados, Monreal Ávila informó a los zacatecanos sobre su quehacer legislativo, en un acto republicano que reunió a representantes de los tres Poderes del Estado, presidentes municipales, senadores de la República, diputados federales y locales, así como líderes sociales y ciudadanos de los 58 municipios de la entidad.

Arropado por la clase política nacional y local, el senador zacatecano destacó la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el contacto permanente con la ciudadanía, principios que han guiado su labor en el Senado de la República, expresó con convicción el senador zacatecano más productivo en este primer año de actividad legislativa.

El senador informó que presentó 34 iniciativas de ley, 10 puntos de acuerdo de suma importancia, participó en la discusión, debate y aprobación de más de 20 reformas constitucionales y 13 nuevas leyes, consolidando a Zacatecas como una voz fuerte y productiva en la Cámara Alta. “Lo anterior sin contar la enorme gestión realizada”.

Desde luego, recordó Monreal, “le hemos abierto las puertas de alguna secretaria de Estado a los líderes que se ha acercado para pedirnos nuestra intervención, en temas como Minería, Campo, Salud y con la gente migrante”.

Además, Monreal compartió pasajes personales de su vida familiar, subrayando que su trayectoria está marcada por el esfuerzo, la congruencia y la confianza ciudadana: “Lo más valioso que tengo es mi palabra. No soy un político de ocasión; soy un político de resultados y compromiso con la gente”, expresó.

Monreal Ávila, refrendó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en cada una de sus iniciativas y posturas ante los embates de la oposición, por ellos, desde Zacatecas dijo: “mi trabajo no se limita a la tribuna, sino que se fortalece en el contacto directo con la ciudadanía, tras recorrer ya los 58 municipios de Zacatecas”.

Acompañaron al senador, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; los senadores de Morena, Homero Davis Castro, Cynthia López Castro y Miguel Ángel Yunes Márquez (hijo); el diputado federal, Sergio Gutiérrez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, los legisladores locales, Karla Esmeralda Rivera Rodríguez, presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Estado y Martín Álvarez Casio.

Acudió también al Primer Informe, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas (TSJEZ), Carlos Villegas Márquez, presidentes municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y líderes de diversos sectores sociales de todo el Estado.

Finalmente, Monreal Ávila reafirmó su compromiso con Zacatecas, “es momento, de ir cerrando filas para no confundir a nuestra gente leal y que nos ha dado la confianza”.

“Quiero dejar testimonio con hechos y no con palabras, de que, si caminamos juntos, nadie nos va a detener, porque en cada esfuerzo colectivo, ya hemos ganado y seguiremos ganando por el bien de nuestro estado, mis aspiraciones por gobernar Zacatecas están intactas, la definición del centro del país no se ha dado”.