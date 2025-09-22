Reitera José Narro rechazo al nepotismo, durante 1er informe

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Arropado por alcaldes y organizaciones sociales, José Narro Céspedes presentó este domingo en el Teatro Calderón su primer informe como diputado federal de la 64 Legislatura agradeciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que no prosperaran los esfuerzos por borrarlo del escenario político. Destacó iniciativas propias como la de corredores públicos para que las notarías no sean ‘una aristocracia’, cuotas de juventudes en las diputaciones y la meta de democratizar la vida pública más allá de los partidos desde su cargo de secretario en la Comisión de Reforma Político-Electoral.

“Somos diputados de la doctora Claudia (…) decirle que amor con amor se paga”, declaró Narro, y frente a referentes de la izquierda democrática en el estado como Luis Medina Lizalde y Raymundo Cárdenas llamó a ser “igual de necios que el expresidente López Obrador”.

Posteriormente, lanzó un mensaje contundente en rechazo a “ver los mismos apellidos que se repiten cada tres o seis años”, alineándose con la visión de la presidenta: “No al nepotismo, ni con primos, ni con padres, ni con hermanos, ni con cuñadas.”

Contrariando la idea de que no se puede hacer algo por Zacatecas y mover presupuestos públicos, recordó la negociación que permitió más de 2 mil 700 millones de pesos del programa U080 para educación en el estado y, de manera específica, los 274 millones extraordinarios para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), condicionados a que el gobierno estatal aportara 134 millones más para evitar la huelga.

También mencionó los 900 millones de pesos adicionales para el programa Producción para el Bienestar, beneficiando a campesinos zacatecanos.

Advirtió que Zacatecas sigue fuera del Plan México, sin proyectos estratégicos ni inversión. Recordó que cuando la empresaria Altagracia Gómez pidió propuestas al gobierno estatal “no hubo nada que mostrar”, y que la empresa Foton canceló su instalación en el parque industrial del aeropuerto por inseguridad.

“Necesitamos inversión en Zacatecas, no nada más en San Luis, Saltillo, Coahuila, Nuevo León o Jalisco”, subrayó. Lamentó además la pérdida de 5 mil empleos en el primer semestre de 2025.

De sus iniciativas, destacó la propuesta de reformar el artículo 4 constitucional para reconocer una pensión no contributiva a mexicanos mayores de 68 años en el extranjero; la reforma al artículo 96 que habilita a la diáspora a votar en la elección de jueces y magistrados; y las reservas al artículo 123 para perfeccionar la reforma laboral.

Subrayó la aprobación de la Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y su iniciativa para que los partidos estén obligados a postular jóvenes en congresos y ayuntamientos: apenas 1.01 por ciento de los diputados federales tienen menos de 29 años, pese a que la juventud constituye más de un tercio de la población, señaló.

En materia de campo destacó su propuesta de declarar el 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz Libre de Transgénicos, así como reformas para fomentar la donación de alimentos, proteger la sanidad animal y garantizar seguridad alimentaria.

Propuso además la reasignación de hasta 5 mil millones de pesos en el presupuesto 2025 para infraestructura agrícola, créditos a pequeños productores y proyectos de inclusión rural.

El video de presentación recordó su trayectoria como médico que se convirtió en dirigente campesino, acompañando a pequeños productores y a madres migrantes. También se destacó su papel en la diplomacia parlamentaria como presidente del grupo de amistad México-Palestina y su participación en foros juveniles y de género.

Narro subrayó los resultados del primer año de gobierno de Sheinbaum y de la Cuarta Transformación: el incremento de 130 por ciento al salario mínimo desde 2018, el récord de 22 millones de empleos formales, una reducción de 25 por ciento en homicidios dolosos y la ampliación de programas sociales que llegan al 82 por ciento de los hogares.

“¿Cuándo habíamos visto esto?”, preguntó tras enumerar la construcción de 200 mil viviendas, 19 hospitales inaugurados en un año y 22 más en camino, la modernización de ocho puertos, la edificación de nueve líneas ferroviarias y más de 11 mil kilómetros de carreteras; calificando como impresionantes los resultados del primer año de gobierno de Sheinbaum Pardo

Indicó que la lucha contra la extorsión a campesinos y contra la evasión fiscal continua, celebrando avances como la reforma al artículo 73 y la fijación del diésel en 27 pesos. Señaló que en Zacatecas los campesinos son forzados a vender a 17 pesos para revender después a Segalmex, y reconoció el alza en la recaudación sin nuevos impuestos. “Ahí tenemos todavía a Salinas Pliego, pero vamos a dar la batalla”, afirmó.

Narro Céspedes planteó la necesidad de continuar avanzando con justicia social, y propuso mantener y reforzar los programas de apoyo, ampliar la cobertura educativa y consolidar un sistema de salud más humano y eficiente, así como impulsar la economía local y generar empleos estables mediante la atracción de inversiones.

Al finalizar el evento, la diputada Amalia López de la Cruz entregó a Narro Céspedes un bastón de mando a nombre de pueblos indígenas.