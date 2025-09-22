Recolecta Godezac residuos sólidos en diferentes puntos de la zona conurbada

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el objetivo de garantizar espacios dignos para el disfrute de las familias, el Gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría de Obras Públicas, llevó a cabo intensas jornadas de limpieza y recolección de residuos sólidos en dos puntos emblemáticos de la capital: las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) y el Parque Arroyo de la Plata.

Durante la Fenaza 2025, personal de la Secretaría, en coordinación con el Patronato de la Feria, trabajó de manera ininterrumpida para mantener en óptimas condiciones todas las áreas del recinto ferial, incluyendo la megavelaria, el multiforo, los juegos mecánicos y los locales comerciales.

El compromiso y la labor de las cuadrillas de limpieza fueron esenciales para que los miles de asistentes pudieran disfrutar de las festividades en un entorno agradable y seguro.

Además de las labores realizadas en la Fenaza, la Secretaría de Obras Públicas mantiene un programa de limpieza permanente en el Parque Arroyo de la Plata, un espacio vital para la recreación y el deporte de cientos de familias zacatecanas.

Los trabajos en este parque incluyen el desazolve de alcantarillas, la limpieza de la pista de arcilla utilizada por corredores y la recolección constante de basura y hojarasca en sus tres secciones.