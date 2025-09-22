Lanzan convocatoria del Concurso Binacional “Dibujando una Historia de Migración 2025”

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y la Secretaría del Zacatecano Migrante, anunciaron el Concurso Binacional “Dibujando una Historia de Migración 2025”, con el objetivo de promover la creatividad, la identidad y el derecho a la movilidad humana entre niñas, niños y adolescentes zacatecanos, tanto en el estado como en el extranjero.

La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, explicó que el certamen está dirigido a niñas, niños y adolescentes de Zacatecas, así como a quienes radican en Estados Unidos y tienen origen zacatecano.

«Se trata de una invitación a reflexionar y expresar, por medio del dibujo, las experiencias propias o familiares relacionadas con la migración, fortaleciendo así los vínculos entre generaciones y territorios», dijo.

La convocatoria estará vigente hasta el 3 de noviembre del presente año, fecha límite para recibir los dibujos, en donde podrán participar niñas, niños y adolescentes con edades de 6 a 15 años, divididos en: Categoría Infantil, dirigida a participantes de 6 a 12 años y Categoría Adolescente, para quienes tienen entre 13 y 15 años.

En el evento, en el que participó el Secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, y la titular de la Subdirección de Atención a Grupos Prioritarios del SEDIF, Rosa Esther Rentería, se dio a conocer que cada concursante podrá participar con un solo dibujo original, el cual debe abordar el tema “Juntos dibujamos por nuestro bienestar”.

La recepción de los trabajos se realizará de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 15:00 horas, en el Sistema Estatal y Municipales DIF, así como en las oficinas de la Secretaría del Zacatecano Migrante.

La recepción cerrará el viernes 3 de noviembre de 2025. Los resultados del concurso serán dados a conocer a través de los enlaces municipales para la comunidad migrante y mediante las redes sociales oficiales.

Las y los ganadores serán contactados directamente para brindarles la información correspondiente.

Finalmente, se informó que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025; el lugar y hora del evento serán informados con antelación a las personas ganadoras.