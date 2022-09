Presenta Ebrard ante la ONU propuesta de AMLO para la paz en Ucrania

Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard presentó este jueves al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la propuesta de mediación para la paz en Ucrania del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada en la sede de la ONU, en Nueva York, Ebrard señaló que la invasión rusa a Ucrania es “un flagrante quebrantamiento a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas que ha violentado la paz y la seguridad internacionales”.

Afirmó que desde el inicio de las hostilidades México ha insistido en buscar una solución diplomática y en atender la dimensión humanitaria del conflicto, sin subordinar las consideraciones políticas y en estricto apego al derecho internacional humanitario, y afirmó que se “resignarse a la guerra es siempre ir a un precipicio”.

Dijo que el avance de la guerra con sus cuantiosos costos humanos y materiales, y el incremento de las necesidades humanitarias derivadas del conflicto “requiere con urgencia de una solución diplomática, de un alto al fuego, y para ello se requiere voluntad política de las partes y el compromiso de la comunidad internacional”.

“Aún en medio de la guerra el diálogo y los acuerdos son posibles”, aseguró.

“Con base en su vocación pacifista, México considera que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido, es que me permito compartirles la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi, primer ministro de India, y Su Santidad el papa Francisco”.

“El objetivo sería muy claro: generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz verdadera”, dijo Ebrard, que también presentará la propuesta esta tarde a la Asamble General de la ONU.

El canciller añadió que desde el inicio del conflicto la posición de mi país se ha sustentado en nuestros principios constitucionales de política exterior, los cuales están en consonancia con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, señaladamente la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza”.

Dijo que para México no hay espacio para la ambigüedad y que “la coexistencia pacífica de los Estados depende precisamente del respeto de todos ellos, no puede haber excepciones”, y señaló que es momento propicio para hacer reformas estructurales para que el Consejo no se quede inactivo en circunstancias como esta.

Agregó que para México cualquier acción que violente la garantía básica de todo Estado de no ser invadido por otro país es ilegal e ilegítima.

Aseguró que si bien no es admisible la indiferencia ante la guerra, tampoco lo es “quedarse en el lamento de que hasta ahora el Consejo de Seguridad no haya sido capaz de cumplir con su responsabilidad esencial”.

Consideró que es señaladamente preocupante la dimensión del riesgo nuclear derivado de ataques alrededor de la planta nuclear de Zaporiyia, por lo que resguardar su integridad es crítico.

Aseveró que los responsables de los crímenes que se hayan cometido en Ucrania deben ser llevados ante la justicia y que en ese sentido es fundamental el trabajo de la Corte Penal Internacional.

Recordó que en el seno del Consejo, México impulsó junto con Francia un proyecto de resolución sobre atención humanitaria, que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 24 de marzo.

Añadió que México ha apoyado las gestiones de mediación del secretario general de la ONU, Antoni Guterres, y que impulsó junto con Noruega una declaración presidencial con tal propósito, que fue adoptada por el Consejo de Seguridad el 6 de mayo. “Es una declaración a todas luces insuficiente, pero es la única expresión pública que este Consejo ha sido capaz de emitir desde el inicio del conflicto”, subrayó.