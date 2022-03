Paro de transportistas provoca caos vial en carreteras

Por: La Jornada •

Miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) se manifiestan este martes en diversas ciudades del país —como Ecatepec, Cuernavaca, Aguascalientes, Veracruz, Monterrey, Acapulco, Tulúm, Tuxtla Gutiérrez, entre otros—, para exigir seguridad en las carreteras, que haya tarifas oficiales para el transporte, remplacamiento para vehículos de carga y turismo, prohibición de los vehículos de doble remolque, se ponga alto a los abusos y extorsiones de la autoridad, así como la reducción de los costos de las autopistas, entre otras demandas.

En un comunicado, AMOTAC indicó que habrá bloqueos en vía Morelos-Ecatepec, caseta de Tepotzotlán, Lechería-Texcoco, Bandera de Tultitlán, México-Puebla, México-Texcoco, autopista México-Querétaro (salida Jorobas), Arco norte a la altura de la salida de Tula, México-Pachuca en la caseta de San Cristóbal, México-Tulancingo (salida Otumba), Cámara de Diputados (TAPO), calzada Zaragoza (Metro Santa Martha Acatitla), “La Deportiva” av. de Las Torres, Toluca dirección la Marquesa, entre otros.

Así también exigen reducción de precios del combustible y no más impuestos para el sector, la reclasificación de las carreteras en todo el territorio, un plazo mayor para el complemento de la Carta de Porte.

Las protestas ya han provocado caos vial, con afectaciones a los automovilistas en cada punto.

De no tener respuesta positiva a sus reclamos, AMOTAC indicó que realizarán una movilización en marcha lenta hacia la Ciudad de México.

Caos vial en Ecatepec, Estado de México. Foto ‘La Jornada’

En punto de las 8:00 horas de este martes los conductores de camiones de pasajeros y transportistas de carga arribaron a la caseta de cobro de San Cristóbal, invadiendo dos de los cuatro carriles de la autopista con dirección a la Ciudad de México.

Colocaron algunas mantas en las unidades que se leía: «Basta al abuso y cobro excesivo de grúas y corralones», «Exigimos mayor seguridad y condiciones en las carreteras a nivel nacional, estamos hartos de tantos impuestos del gobierno federal y mientras la canasta básica sigue aumentando».

Los integrantes de AMOTAC denunciaron que todos los días sufren robos y varios de sus compañeros han sido asesinados, por lo que pidieron a la Guardia Nacional que los proteja mientras transitan por los caminos de su jurisdicción. “No al pago de los permisos municipales para entrar a las ciudades», dijeron.

Ante el bloqueo parcial, la circulación se ha visto afectada, tanto en la autopista como en la vía Morelos en Ecatepec.

Desde las siete de la mañana, alrededor de 40 autobuses de transporte público, privado y de carga estacionaron de forma horizontal para impedir parte de la circulación en la México-Pachuca. Los conductores señalaron que si en dos horas las autoridades no les dan solución, cerrarían la autopista por completo.

La protesta en esta zona abarca aproximadamente siete kilómetros, ocasionando que la circulación vehicular sea lenta.

Adelante del metro Indios Verdes se encuentran camiones del agrupamientos de la Secretaría de Seguridad capitalina.

Tito Manrique Gómez, es conductor de un autobús turístico de pasajeros, señaló que autoridades federales quieren sacar de circulación todas las unidades que sean modelos antes del 2012. «Otro de los puntos por lo que estamos aquí es la inseguridad que vivimos en carreteras del país y los altos peajes que tienen las autopistas. Por ejemplo, cruzar el circuito Exterior Mexiquense de Chalco a Jorobas pagamos 950 pesos, son muy altos los costos de los peajes».

El conductor con más de 40 años de experiencia, reiteró que estarán por tiempo indefinido hasta que haya una respuesta oficial. «No tenemos un tiempo para retirarnos. Queremos que las autoridades nos brinden respuestas favorables a lo que pedimos. En cuanto haya un diálogo y se planté una mesa de trabajo, nos retiramos».

La mayoría de los conductores colocaron mantas en sus unidades donde piden «no más abusos por parte de la policía estatal», «no más abusos a los transportistas» y «no a la iniciativa de movilidad que autoriza a los gobiernos municipales el cobro de pago de carga y descarga de mercancía, por mencionar algunos.

Manifestación desquicia tránsito en Aguascalientes

En Aguascalientes, 150 unidades de esta agrupación se apostaron en dos de tres carriles de la carretera 45 sur frente a la empresa Nissan 1, desquiciando con ello el tránsito de quienes intentaban salir de la ciudad.

José Guillén, líder de la AMOTAC en la entidad, lamentó la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales para solucionar la problemática que enfrentan.

A su vez, añadió que «los hombres-camión pedimos disculpas a la ciudadanía por las molestias que estas acciones les puedan ocasionar»; sin embargo, justificó «que es la única forma en que las autoridades nos pueden escuchar».

Protesta de la AMOTAC en Aguascalientes. Foto Claudio Bañuelos

Acto seguido, advirtió que no se moverán hasta que sus dirigentes en la capital del país les den luz verde. «Queremos que las autoridades estatales y municipales aquí nos atiendan y aquí nos podemos quedar horas y días hasta que ello suceda», aseveró.

Por su parte, en entrevista por separado, Jonás Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pidió a los conductores tomar un camino de terracería aledaño a la 45 sur para conectar con la avenida Mahatma Gandi y así puedan salir de esta capital.

En Acapulco, los transportistas se han apostado en el bulevar Vicente Guerrero de este puerto e hicieron hincapié en su inconformidad por el trámite de la Carta Porte ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), adicional a la factura electrónica, lo cual advirtieron que pone en riesgo a los operadores por exhibir en un documento toda la información de la mercancía que trasladan.

Aunado a ello, aseguraron que actualmente no hay citas en el SAT para que pequeños transportistas puedan darse de alta.

Después de concentrarse en el bulevar Vicente Guerrero, donde transportistas estacionaron camiones pesados y tráileres a un costado de la vialidad, los manifestantes se dirigieron a la caseta de peaje de La Venta, en la Autopista del Sol, a bordo de sus unidades, para continuar su concentración como forma de protesta.

AMOTAC protesta en Veracruz

Integrantes de AMOTAC se manifestaron en Xalapa, Veracruz-puerto y Córdoba.

Manifestación en Veracruz. Foto Eirinet Gómez

En la capital del estado la protesta tuvo lugar en la colonia 21 de Marzo, a la altura de una estación de Pemex, donde los transportistas atravesaron camiones en uno de los carriles del bulevar Xalapa- México. El cierre del carril ha ocasionado un intenso tráfico vial y accidentes por alcance entre automóviles particulares y camiones de carga pesada.

Se estima que son más de 200 conductores los que se unieron a la protesta, en la que participan unidades de volteos, trailers, pipas, taxis, y camionetas. En las pancartas que colocaron se leen consignas como: “Basta de tanto abuso por parte de la policía vial a todo tipo de transportista”, “Basta de tanta extorsión por parte de las autoridades”.

Rechazan la imposición del formato Carta Porte de la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ahora deben tramitar y portar cuando viajan por carreteras al momento de transportar mercancías, ya que, afirmaron, ese formato pretende justificar el tipo y traslado de mercancía, así como su origen y el destino de esta misma; sin embargo, los conductores señalan que les afecta en su labor y tiempos de entrega.

La manifestación de trabajadores del volante bloqueó la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, en las inmediaciones de la caseta de peaje de Tepotzotlán, y la vía José López Portillo, en Tultitlán.

Largas filas de vehículos permanecen detenidos en la autopista México-Querétaro y en la vía José López Portillo.

«No más robos a transporte de carga. No más operadores asesinados por la delincuencia”, exigen los concesionarios.

Piden que se apliquen la NOM-012-SCT (peso y dimensiones) a los autotanques de Pemex y los que transportan combustibles, así como material peligroso. Retiro de grúas particulares que realizan cobros excesivos a los usuarios, «que la autoridad asuma el control en arrastre y corralones«.

Intenso tráfico en la Guadalajara-Zapotlanejo

Mientras, en el inicio de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, cerca de la nueva central camionera de la capital jalisciense, cientos de conductores de vehículos de carga pesada, la mayoría tráileres, se manifiestan desde temprana hora como parte del paro nacional del sector.

Muchos letreros se refieren a la ausencia de patrullas federales y piden el regreso de las mismas, para contar con vigilancia y poder transitar con mayor tranquilidad.

Aunque hasta el momento han dejado un carril libre, no se descarta que los cierres sean totales o se extiendan hacia la carretera a Chapala conforme avancen las horas, pero de cualquier manera el carril que tienen bloqueado ha causado que el tráfico, que de por sí es muy nutrido en toda esa zona donde confluyen los municipios de Tonalá y Tlaquepaque, sea lento y se formen largas filas.

Cerca de 200 integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas participaron en la manifestación nacional que, en caravana, se movilizaron por diferentes carreteras de Nuevo León.

Su recorrido inició en el municipio de Escobedo, donde los transportistas circularon por la carretera a Laredo desde las 9:00 de la mañana. Posteriormente, transitaron la avenida Concordia hasta la carretera a Colombia, en Apodaca, y continuó hasta la avenida Manuel L. Barragán, en San Nicolás de los Garza.

Se espera que la caravana continúe por el municipio de Monterrey y Guadalupe, por la avenida Fidel Velázquez hacia Gonzalitos y el sur de Morones Prieto.

Finalmente, seguirá por la avenida Miguel Alemán hasta llegar de nuevo a la avenida Concordia y a la carretera a Laredo, donde comenzó la protesta.

El delegado estatal de AMOTAC, Jayr Matus, indicó que “los robos son en toda la República: sucede en Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, no se diga Puebla, el transportista prefiere no ir a trabajar por temor y en Nuevo León estamos trabajando con la Guardia Civil y la Guardia Nacional para erradicar el robo”, explicó.

Transportistas protestan frente a Palacio Nacional en busca de tener un diálogo con el gobierno federal, el 22 de marzo de 2022. Foto Pablo Ramos.

“Pedimos que nos escuchen, que nos apoyen. Somos transportistas, no queremos salir con miedo para perder nuestro patrimonio y es la principal causa de esta manifestación”.

Matus abundó que “lo hemos dicho en las manifestaciones anteriores, a nosotros en nuestra organización nos matan a 70 u 80 operadores, sólo en nuestra organización, a nivel nacional es incontable”.

“Muchas de las veces no se denuncia, es un número muy alto, salimos con miedo de que nos roben y nos asalten, en el caso de autobuses los turistas tienen miedo porque han sido asaltados”.

Afectación en la Mérida-Campeche

La movilización de camioneros de carga y pasajeros en Yucatán provocó una afectación parcial a la circulación vehicular en la carretera Mérida-Campeche, en el tramo de Poxilá a Mérida, dado que cerraron la vía y dejaron libre únicamente un carril de manera intermitente, lo que ha generado enojo de los automovilistas.

Los quejosos, ubicados en ese tramo de la carretera Mérida a Campeche, aseguraron que los transportistas de Yucatán llegan hasta Tabasco únicamente, porque en el centro y norte del país “roban y asesinan a los choferes”, y por ello su principal demanda es la seguridad.

El cierre parcial de la carretera federal, anunciaron, permanecerá hasta poco después de las 13:00 horas de hoy.

En Morelos se suman al paro

Por su parte, unos 50 integrantes de AMOTAC en Cuernavaca y Cuautla, Morelos, se sumaron al paro nacional convocado para exigir seguridad en las carreteras y aseguraron “con este paro, en esta manifestación estamos exigiendo que la SCT ya habra sus puertas, sus ventanillas para que podamos hacer trámites, porque sólo dicen que en línea, pero en línea no sale nunca un trámite; esto está así desde antes de la pandemia, y no es justo que la SCT nos tenga como irregulares, cuando ellos no nos atienden para regularizarnos”, dijo uno de los propietarios de una camión de carga de Morelos.

Uno de los camioneros, que se manifestaron en la glorieta de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, mencionó que “¡imagínense! el IMSS va y nos encuentra y nos cobra, y en la SCT sólo hay tramites en línea, y jamas pasa un trámite.

Aumenta robo al autotransporte en Guanajuato, acusan

Mientras en León, Guanajuato, los manifestantes indicaron que en la entidad aumentaron los robos al autotransporte, incluso choferes han sido asesinados, por eso replicaron su protesta en varios municipios.

El coordinador de AMOTAC, Benjamín López Saldívar, lamentó que en Guanajuato ya no existan carreteras seguras, incluso choferes han sido asesinados o lesionados con armas de fuego, como César Delgado, quien fue ultimado en la carretera federal 45, en el tramo de Apaseo el Grande.

Las carreteras más peligrosas de Guanajuato están en los municipios de Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto y Salvatierra, denunciaron.

Se suman transportistas en Quintana Roo

Unos 400 operadores de transporte de carga en varios puntos de Quintana Roo, se sumaron al llamado nacional para exigir a las autoridades seguridad en las carreteras para circular libremente, entre otras peticiones, con la particularidad de que en esta entidad demandan mismas obligaciones y derechos que el transporte local.

Desde las siete de la mañana, hora local, cerca de 200 Volqueteros se concentraron sobre la carretera federal, frente al hotel Moom Palace, en el municipio de Benito Juárez, mientras que en los municipios de Solidaridad y Tulum otros 100 camioneros, respectivamente, también se manifestaron.

Ismael Flores Cahuich, líder del sindicato de Volqueteros de la CROC, indicó que la manifestación fue pacífica, sólo una concentración, sin bloquear ninguna arteria.

Comentó que además de la petición nacional, piden que las autoridades locales les den el mismo trato que a transportistas de la localidad, porque si tienen las mismas obligaciones.

Como ejemplo citó que están obligados a renovar sus unidades cuando tengan un máximo de 10 años de antigüedad, pero no tienen derecho a créditos de financiamiento.

Además, comentó que si hay algún contratiempo en las arterias de la ciudad y sus camiones son trasladados al corralón tienen que contratar grúas que cobran hasta 40 mil pesos, aún cuando el camión esté en perfectas condiciones y se pueda mover sin contratiempos.

Los transportistas permanecerán en los mismos puntos hasta que su líder nacional les dé otra indicación.

«A diario nos asesinan y roban», dicen miembros de AMOTAC en Chiapas

En Chiapas, otros miembros de AMOTAC se sumaron al paro nacional pacífico, informó Jesús Pérez García, delegado estatal de la agrupación.

Dijo que en la protesta participaron cientos de camiones, unidades tipo volteos, combis y taxis, sobre todo en las zonas de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

«A diario nos asesinan y roban los operadores», aseguró, en entrevista, y detalló que en Chiapas existe un padrón de 14 mil afiliados en esa asociación; de los cuales, casi la mitad salió a manifestarse a la orilla de varias carreteras.

Manifestó que «Chiapas es un estado de turismo y comercio, no queremos afectar, ahorita tenemos un 40 o 50 por ciento en las carreteras federales sin estorbar ni bloquear; es una manifestación totalmente pacífica».

El dirigente informó que el sector lo integran transportistas de carga, pasaje y turismo, pero la medida de carga-porte, una disposición fiscal, les afecta porque no se puede cumplir integralmente, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les exige, que cumplan 140 puntos que no pueden realizar en su totalidad porque se trata de un código postal que «al salir del campo» no se puede conseguir con facilidad.