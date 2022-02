La oposición zacatecana

Por: JORGE PAZ •

El gobierno de David Monreal lleva poco más de seis meses en el poder. Se trata de un periodo corto, para resolver problemas estructurales, como la inseguridad y la situación financiera que el estado enfrenta, pero ha sido suficiente para evaluar a quienes se quieren promover como la oposición crítica al gobierno del fresnillense.

Los gobiernos son evaluados constantemente, pero en México nadie evalúa a la oposición. Si esto fuera así, tal vez la vida democrática nacional tendría una calidad superior. En Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda los parlamentarios forman un gabinete sombra, en el que cada uno de sus integrantes sigue de cerca el trabajo de cada secretaría; se critica, sí, pero también se proponen cambios necesarios. Esto genera presión en cada titular de dependencias y permite que más opciones de la política estén constantemente en la discusión pública.

En Zacatecas, lejos de tener un mecanismo similar, tenemos a personas que desde la sombra quieren debilitar al gobierno y no colaborar en su fortalecimiento; algunos fueron primero políticos y luego empresarios, otros son empresarios que quieren ser políticos, pero nunca habían podido ganar una elección popular y accedieron a puestos plurinominales representando a un partido que en menos de un mes traicionaron. Pasaron de ser oficialistas a una oposición mediocre.

Son ellos quienes, apoyados por una serie de seudoperiodistas, se han convertido en expertos de las filtraciones erróneas, sin ton ni son, que solamente buscan que alguien hable de ellas y de ellos. Son una oposición agria, como una naranja (su color favorito, por cierto) fuera de temporada, sin idea de cómo proponer un proyecto alterno para la entidad, especializados únicamente en criticar hasta la manera en la que el gobernador decide vestir o comer.

Dicen que lo que quieren es que le vaya bien a Zacatecas, pero realmente lo que los motiva es el haber sido despechados por este gobierno, debido a que forman parte de una clase enquistada, que se sentía con el derecho de pertenecer a un proyecto que ahora desprecian. Piensan que lo podrían hacer mejor, pero no dicen cómo; sienten que podrían convertirse en una especie de Samuel García o Colosio Jr., pero están muy ocupados en verificar la calidad de los alimentos que sirven en sus negocios.

Quieren lo mejor de los dos mundos: la utilidad de sus empresas, creadas con fondos públicos, y el prestigio político. Eso no se puede. Por estas condiciones es que independientemente de la calidad del gobierno en el estado, no existe alguien que se atreva a plantear otra ruta para salir del complejo momento en el que nos encontramos.

Puede gustarnos o no, pero Monreal tomó al estado en un momento difícil. Los cárteles se disputan el territorio, cada vez más atractivo, por ser una ruta efectiva para transportar el fentanilo. Los ingresos estatales son raquíticos, la dependencia con la federación asfixiante y los intereses privados exacerbados.

Frente a esta situación, desde su campaña, el gobernador planteó un esquema distinto al pasado, para tratar de darle la vuelta a la página. Al implementarlo, se le ha ido el primer medio año de su gobierno; tal vez funcione o no, pero lo que no se puede negar es que no existe una figura de oposición real en Zacatecas que represente otra opción.

Si las casas encuestadoras, que semanalmente publican los termómetros de popularidad de los gobernantes, lo hicieran con la oposición, seguramente Zacatecas estaría en los últimos lugares de la tabla, pues es casi tan inexistente como incongruente, y para muestra un botón: critican la falta de preparación del gabinete y les molesta, sobremanera, la organización de una supuesta capacitación en la Ciudad de México.

Es cierto, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero también la oposición que le hace frente; por eso no resulta extraño que su única figura coherente, capaz y propositiva, tenga el mismo apellido de quien gobierna el estado. Pero por el bien de Zacatecas, no estaría mal que quienes se dicen oposición también busquen capacitarse, ¿o no?