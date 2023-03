Se cumplen 3 años A del primer caso de Covid-19 en Zacatecas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Amigas y amigos zacatecanos, quiero informarles, como siempre ha sido mi compromiso, que el día de hoy por la tarde se tomó una prueba diagnóstica para Coronavirus (Covid-19) a un paciente masculino que presentaba síntomas de Infección Respiratoria Aguda. El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Zacatecas me acaba de entregar los resultados siendo estos positivos, con ello se confirma la presencia de Covid-19 en nuestro estado”.

El anterior mensaje lo emitió, a través de los canales oficiales, el entonces gobernador Alejandro Tello Cristerna, la noche del 19 de marzo de 2020. En el video, el mandatario estatal explicaba que el contagio del paciente se había derivado luego de haber estado en contacto con personas de la Unión Europea y hasta el momento su estado de salud era estable, aunque se encontraba aislado en un centro hospitalario.

Asimismo, Tello Cristerna informaba a los zacatecanos que se activaron los protocolos de búsqueda de personas con las que había estado en contacto el paciente para generar el cerco epidemiológico e instruyó al también entonces secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú a que, al día siguiente, a primera hora, diera una conferencia de prensa para ampliar la información.

El 20 de marzo de 2020, a las 8 de la mañana y desde las instalaciones de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña Cantú, informaba en conferencia de prensa que el primer caso positivo de Covid-19 en Zacatecas correspondía a un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 38 años de edad con diabetes como padecimiento y que, hasta el momento, se encontraba recibiendo atención en la clínica 1 de instituto reportándose como estable. Esto, mientras que las autoridades continuaban con el protocolo ubicando a las personas que pudieron tener contacto con él para proceder a su estudio y en dado caso de resultar positivos, el aislamiento.

Ahí, el secretario de Salud detalló que el paciente se encontraba ya internado desde el día 18 pero fue hasta el 19 de marzo que se confirmó que era Coronavirus. El caso lo estaba llevando el Seguro Social, dijo, conforme a su propio protocolo, sin embargo. como tenían que mandar el estudio a Monterrey y esperar varios días, se le pidió a la Secretaría de Salud que hiciera la prueba para una mayor rapidez.

De acuerdo con lo informado, el paciente pudo haber sido contagiado por su hermana, quien estuvo de visita Zacatecas proveniente de Francia en días pasados, por lo que se estaba investigado y aislando a los contactos. Sin embargo, el funcionario destacó en el momento la confidencialidad de dichas personas, luego de que la fotografía del médico comenzó a circular en grupos de WhatsApp haciendo uso indebido de sus datos e imagen. “Es como la difamación: si él tiene rabia todo mundo lo va a apedrear”, reprobó esa mañana el titular de la Salud.

“Se está haciendo un seguimiento de los contactos. No vamos a decir quiénes son, ni dónde están, para eso existe un servicio de epidemiología en las instituciones. En cuanto tenemos un sospechoso se comienza a hacer la investigación de todos los contactos para aislarlos y poderles dar seguimiento”, reiteró.

El funcionario aprovechó ese día para hacer llamado a la sociedad a que cooperara, que si venía al estado proveniente de un país donde había gran cantidad de casos, debían aislarse cuando menos siete días, por convicción propia. Y si se sentían enfermos, avisaran a los Servicios de Salud para que acudieran a hacer el interrogatorio y el estudio.

En la misma conferencia, Breña Cantú precisó que Zacatecas contaba con el material médico, así como humano suficiente para hacer frente a la contingencia. Refirió, ese día, que tanto cubrebocas como gel alcohol se surten provisionalmente. “Hay de todo, pero no podemos soltarlo libremente porque comienza a haber huachicoleo de gel y tenemos que respetar”.

Con respecto a la infraestructura, el funcionario señaló que de acuerdo con lo que se había visto a nivel mundial, 86 por ciento no ameritaba internamiento porque eran pacientes de un cuadro leve y podían estar aislados en sus casas, y que sólo 2 por ciento sí lo amerita, por lo que ya se tenía un conteo de las áreas que utilizarían aquí, así como de los ventiladores y monitores con el medicamento para la atención.

“Sí tenemos capacidad, lo más importante es que no nos lleguen todos los pacientes al mismo tiempo. ¿Cómo podemos lograr esto? Con el aislamiento. No son vacaciones, entiendan”, enfatizó en esa ocasión antes de agregar que había más de 300 camas que se irían utilizando conforme fueran siendo necesarias.

En cuanto al personal médico, Breña Cantú confirmó que sabían cómo atender un caso de infección respiratoria aguda y este no era diferente y por ende todos los cuidados eran los mismos. La diferencia, aclaró, es que es era un virus nuevo y no se había convivido con él, por lo que la gente no tenía inmunidad.

El primer deceso por Covid

El primer caso de Covid-19 en la entidad se dio justamente en puente de primavera del que ya no se regresó a las dos semanas, como se había anunciado a nivel nacional. A partir de ese momento la vida en el mundo, en el país y en el estado, se vio completamente alterada. A Zacatecas no sólo le seguirían en los días y meses siguientes más contagios, sino que también su vida económica se vio trastocada y sus habitantes navegaron entre el miedo, la incertidumbre y la desinformación.

Lamentablemente el primer paciente contagiado en el estado también fue la primera víctima mortal. Luego de que se anunciara el resultado positivo la noche del 19 de marzo, el día 31 se confirmó su muerte, y esta se dio a conocer a través de un comunicado de la Secretaría de Salud del estado, convirtiéndose con esto, además, en el paciente número 29 a nivel nacional, en morir a causa del virus.

El hombre de 38 años, era el médico adscrito al IMSS, Renzo Ramírez, quien presentaba una Infección Respiratoria Aguda y padecía diabetes, siendo hospitalizado el 18 de marzo en el Instituto donde laboraba y murió 13 días después de ser internado.

“Lamentamos el fallecimiento del primer paciente diagnosticado positivo de #COVID19 en Zacatecas. El Gobierno de Zacatecas expresa sus más sinceras condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz”, escribió la Secretaría de Salud estatal a través de un comunicado en redes sociales.

Hasta ese momento, Zacatecas era uno de los estados menos afectados del país por la pandemia. A la fecha, se habían diagnosticado apenas seis casos positivos del nuevo Coronavirus y 18 sospechosos estaban bajo vigilancia, pero entre los casos confirmados, figuraba el hombre de 38 años quien falleció la noche de un martes. Hoy, tres años después, el estado suma 4 mil 063 decesos atribuidos al virus y se han estudiado 181 mil 473 casos, de los cuales, 100 mil 105 resultaron negativos y 81 mil 473 positivos.