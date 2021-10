Reforma eléctrica incluye transición energética ordenada: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Considerará como energías limpias las generadas por centrales hidroeléctricas, que pasarán a producir el doble de lo que hoy aportan al país

■ El litio, por ser considerarse mineral estratégico, quedará establecido como propiedad de la nación; no se entregarán contratos ni concesiones a particulares; mucho menos a extranjeros

CIUDAD DE MÉXICO. Es poner orden en lo eléctrico, que el litio sea de la nación y conducir la transición energética para producir energía con bienes renovables”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la iniciativa de reforma constitucional.

Tras anunciar que el próximo lunes recibe al enviado especial de Estados Unidos en materia

de clima, John Kerry, para mostrar el programa Sembrando Vida en el ejido Apatzingán (Balancán, Tabasco), el mandatario señaló que otro de los objetivos de la iniciativa de reforma eléctrica es garantizar la transición energética de manera ordenada y no como parapeto que benefició a la delincuencia de cuello blanco.

En ese sentido, detalló que la reforma considerará como energías limpias las generadas por

centrales hidroeléctricas, que pasarán a producir el doble de lo que hoy aportan al país -del

9 al 18 por ciento- una vez resuelto el tema del despacho.

“Nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz y tenemos que garantizar que el litio sea para beneficio de los mexicanos y también que se produzcan energías limpias, y lo podemos lograr con las hidroeléctricas y también con las plantas de generación de energía solar”, expuso.

Recordó que, en materia de cambio climático, el Gobierno Federal actúa de manera responsable, como en el caso del parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, que generará energía eléctrica mediante paneles a lo largo de 2 mil hectáreas. Agregó que esta administración no ha otorgado autorizaciones para explotación minera a cielo abierto: “porque no sólo les entregaban las concesiones, sino que no pagaban impuestos, entonces podían especular, no invertían… Hablando de concesiones eléctricas, por ejemplo, les dieron

permiso para producir energía eléctrica para el 200 por ciento de la demanda actual”.

Al reiterar que la reforma garantizará energía eléctrica para todos los usuarios sin aumentar tarifas mediante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacó que el litio, por ser considerarse mineral estratégico, quedará establecido como propiedad de la nación, por lo que no se entregarán contratos ni concesiones a particulares; mucho menos a extranjeros.

Respecto a la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la consulta ciudadana para decidir si el presidente continuará en funciones, afirmó: “ya se aprobó en la Constitución y se aprobó también la ley reglamentaria para la aplicación de la revocación del mandato. No se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política ¿y quién la otorga? Es el pueblo, el poder dimana del pueblo”.

Dijo a la población que a finales del próximo mes de marzo se instalarán mesas para consultar a cada persona, mediante una sencilla pregunta, si está de acuerdo o no con que el presidente continúe gobernando el resto de su periodo.

“Y todos a participar, aun cuando no quieran que yo continúe, pero hay que participar, es el

método democrático lo que está de por medio”.