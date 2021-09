Hasta 10 veces mayor que en 2020, el tránsito de migrantes por Zacatecas

Estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sur del país ■ foto: la jornada

El año pasado hubo 250 rescates de personas extranjeras y hasta ahora van 2 mil 200

Los inmigrantes provienen principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador

Las autoridades hacen énfasis en que no son criminales y tienen derechos

Este año se ha reportado un aumento importante en la afluencia de inmigrantes indocumentados en el estado, es hasta 10 veces mayor que la que se dio en el 2020, dado que el año pasado hubo apenas 250 rescates de personas y hasta septiembre de 2021 ya son más de 2 mil 200; los inmigrantes son principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

En los centros donde se aloja a los migrantes rescatados hay todos los servicios y facilidades necesarias para que se sientan cómodos: Ignacio Fraire

Ignacio Fraire Zúñiga, delegado local del Instituto Nacional de Migración (INM), mencionó que aunque no se descarta que muchos de ellos sean parte de las caravanas que vienen desde Centroamérica y cuyo destino final es Estados Unidos, no tienen seguro si se trata del caso o sean grupos aislados, pero de cualquier manera se busca tratarlos de la mejor manera, considerando que no son criminales, sino personas buscando mejores condiciones de vida que cayeron en una falta administrativa.

Generalmente no se interceptan caravanas migrantes en el estado, al no colindar con algún país del sur, pero se han llegado a localizar personas que son abandonadas por los llamados “polleros” a la orilla de la carretera, además de localizar personas en los puntos fijos que el INM tiene alrededor del estado, donde también se tiene la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos del Estados de Zacatecas (CDHEZ).

Aseguró que en los centros donde alojan a los migrantes rescatados se tienen todos los servicios y facilidades necesarias para que se sientan cómodos y puedan estar seguros en lo que pueden efectuar el trámite para que regresen a su país de origen, además de que no se separan a las familias, mientras que si se localiza a un menor de edad sin supervisión, se le envía a la casa hogar del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). Sin embargo, se ha buscado hacer un esfuerzo con Estados Unidos y Canadá para atacar el problema desde su raíz.