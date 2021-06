Entrego una administración en orden y finanzas sanas: Tello

El gobernador Alejandro Tello Cristerna ■ FOTO: FACEBOOK

■ Afirma que creció la recaudación y se fortaleció la hacienda pública

■ El titular del Ejecutivo señala que la seguridad es un tema pendiente, por su complejidad

■ Puntualizó que la pandemia truncó el objetivo de generar 40 mil empleos; sólo fueron creadas 24 mil plazas laborales

El gobernador Alejandro Tello Cristerna aceptó que el tema de la seguridad pública es la gran deuda que deja como titular del Ejecutivo del estado, lo anterior durante la entrevista realizada por Mario Caballero y los directores de los medios La Jornada Zacatecas y El Sol de Zacatecas, Raymundo Cárdenas Vargas y Gerardo de Ávila en el programa Panorama Político, transmitido por Telezac.

Se trata de un tema muy complejo, dijo, muy difícil de entender, porque mientras los delitos como el asalto, el robo de vehículos e incluso el secuestro, disminuyeron, los homicidios dolosos nunca dejaron de crecer. Además de la violencia, el tema de la escasez de recursos financieros y la pandemia fueron enumerados por el gobernador como las grandes dificultades que padeció durante su quinquenio.

Sin embargo, destacó como un logro la estabilidad de las finanzas públicas y la infraestructura construida. “Logré cerrar como quería, además, me fue bien en la obra pública, por ejemplo, la vialidad de Plateros y paseo de Peregrinos le cambió la fisonomía a una de las zonas más transitadas de Fresnillo. Yo tenía muy claro lo que quería hacer, quería conectar la García Salinas con la carretera federal a Fresnillo; logré los pasos a desnivel; logré hacer la Manuel Felguérez, llegué a Quantum, es uno de los logros”.

Además, en el tema de la recaudación comentó que el estado creció “muchísimo de 400 millones de pesos que recaudaba, hoy a los cerca de los 2 mil millones de pesos. Eso te permite que te lleguen más participaciones. Se ha ido fortaleciendo la hacienda pública”.

En cuanto a los pendientes que dejará a la próxima administración, Tello Cristerna habló del proyecto Milpillas, “para mí me genera frustración”, enfatizó, pues la gente necesita el agua, pero debido a los bloqueos políticos, el proyecto no pudo continuar. Al respecto, señaló, entre otros, al grupo político encabezado por el senador José Narro Céspedes, “y lo digo porque no tengo empacho”.

Asimismo, debido a la pandemia, apuntó, el compromiso de lograr generar 40 mil empleos se quedó trunco. Se habían creado 24 mil puestos de trabajo, pero en ese momento llegó el problema sanitario y complicó la evolución en este rubro. Por otra parte, se refirió a un proyecto que, según informó, entregará al próximo gobernador David Morenal Ávila, sobre la movilidad urbana en la capital del estado. Se trata de un plan para realizar varios cruces, retornos y pasos a desnivel que conecten a la avenida Universidad con la García Salinas.

Sobre el Issstezac comentó que se tendrá que hacer una nueva reforma, “se requiere que aporte más el trabajador, el propio gobierno, se requiere adelgazar más el Issstezac, tiene mil trabajadores, pero un fondo de pensiones se puede hacer con un grupo más pequeño. Ir convirtiendo las reservas en líquido, prestar más, mientras sea transparente”.

En cuanto a la resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas que acusa al titular del Ejecutivo y a la ex candidata a la gubernatura, Claudia Anaya Mota, de violar el principio de imparcialidad durante el proceso electoral, el propio Tello Cristerna comentó que se defenderá legalmente a través de los canales conducentes.