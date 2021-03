Imposición de candidatos en Morena podría profundizar el clientelismo: Fernando Arteaga

Fernando Arteaga Gaytán, presidente estatal de Morena ■ FOTO: FACEBOOK

Fernando Arteaga Gaytán, presidente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), opinó que la imposición de candidatos en este partido, para el proceso electoral que se avecina pone en riesgo el proceso de transformación que se pretendía para el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y, contrario a ello, podría profundizar la corrupción y el clientelismo.

“Lo que puedo notar en las listas es que se consolida la imposición de personajes muy ajenos a Morena y por tanto muy ajenos al lopezobradorismo y también muy ajenos a la regeneración de la vida pública de México. Para el caso de Zacatecas, con las imposiciones y el desaseo institucional, aplica igual”, expresó.

Aseguró que, con los cuadros que se están impulsando como candidatos, “no llegará la transformación a la vida pública de Zacatecas ni de los municipios. Si ellos llegan a ejercer el poder no solo no llegará la regeneración, sino que se profundizará la corrupción y el acceso a los privilegios y se profundizará la clientela electoral”.

Al respecto, refirió que a través de los Servidores de la Nación se generó una estructura que incluso al interior del partido se ha cuestionado y combatido, mientras que en el partido se plantea una estructura horizontal.

Arteaga Gaytán precisó que los Servidores de la Nación en Zacatecas no representan al gobierno de López Obrador, sino que lo traicionan al momento de violentar la instrucción de no lucrar con las necesidades de la sociedad.

Comentó que, a pesar de que hay un proceso de imposición de candidatos desde el Comité Ejecutivo Nacional, “creo que todavía hay tiempo para que se rectifique por la Comisión Nacional de Elecciones las imposiciones y la violación a los perfiles”.

“Se violaron los criterios de selección y se impusieron a estructuras que estuvieron promoviendo, de manera muy miserable, a personajes de la política local y a través de ella se condicionó el apoyo para algunos personajes a cambio de los programas federales”, expresó.

Refirió que la estructura de los Servidores de la Nación violó la ley y promovió de manera anómala la candidatura de varios personajes a nivel estatal, distrital federal y local y municipal, lo que permite pronosticar qué tipo de personajes van a llegar a los gobiernos y a los diversos espacios de representación.

Es decir, Arteaga Gaytán consideró que en Morena llegan los peores perfiles para el proceso electoral, pero lo preocupante es que “no solo la militancia auténtica de Modera, la que siente los principios, se inconforme y moleste porque están echando por la borda años de trabajo que nos costó”.

Ante esa situación, consideró que tanto al interior como al exterior de Morena habrá inconformidad de la gente por la forma en que se impusieron candidatos, por lo que habrá una reacción y por lo tanto el resultado del proceso electoral es impredecible.

Recordó que en el 2018 se impusieron candidatos en los municipios y, de un total de 49 municipios donde ocurrió lo mismo que en esta ocasión, Morena sólo ganó 7, “lo que muestra la reacción del pueblo donde se imponen y donde no se ponen los mejores perfiles”.

No obstante, comentó que la imposición de candidatos por parte del Comité Ejecutivo Nacional no se limita a Zacatecas, pues en muchas otras entidades se están nombrando candidatos que favorecen a caciques locales.

En ese sentido, Arteaga Gaytán informó que el pasado jueves se llevó a cabo una reunión del Consejo Nacional de Morena, pero “fue boicoteado para que no reuniera el quórum, porque sabían que no íbamos a aprobar las candidaturas. Al no haber quórum, pasa otra vez al Comité Nacional la aprobación y así se concretan las imposiciones”.

Aunque el Consejo Nacional se limitó a brindar información, manifestó que la gran mayoría dijo estar en desacuerdo con la manera en que se están nombrando candidatos y se prevé que habrá un proceso de judicialización en todo el país, incluyendo Zacatecas, porque dejaron fuera a aspirantes legítimos que fueron desplazados.

“En el Consejo se dio cuenta de inconformidad de los 138 consejeros nacionales y ni uno solo estuvo a favor del procedimiento interno y, si queremos regenerar la vida pública del país, de Zacatecas y de los municipios, también debemos seguir impulsando que esa transformación se dé dentro de Morena”, añadió.