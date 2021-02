Aspirantes a la candidatura de Morena por Guadalupe exigen un proceso limpio

Aspirantes a la alcaldía de Guadalupe ofrecieron una conferencia de prensa ■ foto: andrés sánchez

Señalan que no hay un candidato único, además de que rechazan que la selección sea mediante encuestas y se dé con base en los estatutos del partido, por consenso

Aspirantes a la candidatura de Morena para la alcaldía de Guadalupe, manifestaron en conferencia de prensa que quieren un proceso limpio en la elección del candidato, por el bienestar del partido y del municipio, esto al señalar que no hay un candidato único, además de que rechazan que la selección sea mediante encuestas y se dé, con base en los estatutos del partido, por consenso.

“Los que estamos en esta mesa, estamos interesados en un proceso limpio; estamos interesados en fomentar la unidad al interior del partido y el hecho de estar aquí es para manifestar nuestra solidaridad con el partido y llevar un proceso electoral justo, democrático, abierto, inclusivo y legal”, dijo en un primero momento, el presidente municipal del partido, Renato Sáenz Soto, quien hizo además, un llamado a la unidad del partido para enfrentar la próxima contienda.

El propósito de la conferencia, según mencionó Carlos de Ávila, uno de los aspirantes, fue anunciarle a la ciudadanía de Zacatecas, especialmente a la ciudadanía de Guadalupe, que después de muchas horas de diálogo y concertación, decidieron renunciar a sus intereses personales para privilegiar los intereses superiores que son la transformación de Zacatecas y la de Guadalupe.

En Guadalupe, aseguró, no hay candidatos definidos, aunque sienten que pueden ganar la elección en el proceso de este 2021, pero solamente si van unidos, por lo que se pedirá en la contienda interna, equidad, transparencia, “que haya piso parejo, que no haya triquiñuelas, que no haya trampas”.

A decir del aspirante, el candidato que vaya a elegirse, debe ser una persona con “un perfil de sensibilidad, un candidato humanista, que sepa hacer equipo, que esté comprometido con los principios de la Cuarta Transformación”, por lo que le pedirán a la dirigencia nacional, para que a través del delegado en Zacatecas, promueva la concertación.

Por su parte, Renato Rodríguez expuso que con los antecedes más recientes y la situación que prevalece en el partido a nivel estatal, con la judicialización del proceso interno para definir la candidatura a la gubernatura, ha generado en toda la militancia guadalupense mucha incertidumbre y dudas con respecto al proceso para la selección de los candidatos a las presidencias municipales, diputaciones y regidurías, por lo que se llegó a un acuerdo a nivel municipal, de que no se quiere que sea la encuesta la que determine quién será el candidato.

Para los aspirantes, el método para la elección debe basarse en los estatutos de Morena, los cuales plantean que para elegir a los candidatos a cualquiera de los niveles de gobierno debe ser el consenso y “hoy por hoy”, no se ha pasado por esa etapa, la que consideraron primordial, para ir en unidad, ya que Morena, dijo Rodríguez, no es un partido de una persona o de un grupo, sino que es un partido de los mexicanos.

Finalmente, Clemente Velázquez, otro de los aspirantes, señaló que esta decisión se ha tomado con el propósito de evitar una serie de confrontaciones al interior de un partido que ha costado mucho construir y que se quiere que hoy tenga éxito en el terreno político, y más si se desea que Guadalupe camine bien, lo que solamente se puede lograr, recalcó, si hay unidad entre la clase política y los ciudadanos.