Candidatos a Rectoría de la BUAZ se comprometen a transparentar información sobre ‘Estafa Maestra’

Rubén Ibarra Reyes, candidato de la planilla Vanguardia Universitaria ■ FOTOS: FACEBOOK

■ “Penoso”, que varias universidades públicas se hayan involucrado: Rubén Ibarra

■ De ganar, dice que coadyuvará de manera clara con las autoridades para esclarecer la participación de algunos universitarios en ese esquema de triangulación de recursos

■ Es necesario que en la BUAZ no exista impunidad, y si hubo responsables de esas prácticas, entonces las autoridades deben actuar: Teresa Villegas

■ “La mayoría de los universitarios se han forjado bajo valores éticos y morales y son congruentes, por lo que no es posible que las acciones de algunos afecten a todos”

En conferencias de prensa realizadas este lunes, Rubén Ibarra Reyes y Teresa Villegas Santillán, candidatos a la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) se comprometieron a transparentar, ante las autoridades competentes, la información sobre la participación de la institución y de algunos docentes y funcionarios en la llamada “Estafa Maestra”.

Ibarra Reyes, candidato de la planilla Vanguardia Universitaria, calificó como “penoso” que varias universidades públicas se hayan involucrado en “La Estafa Maestra”, pero aseguró que estas fueron utilizadas por las dependencias federales para desviar recursos.

“Mi postura es que la institución es inocente de toda responsabilidad en el sentido de que se actúa de buena fe y se actúa de manera noble. Hay actores implicados en el tema y este asunto está en la Auditoría Superior de la Federación y en la Fiscalía. Ahí se está dirimiendo el tema”, enfatizó.

Indicó, entonces, que en la próxima administración, de su parte coadyuvará “de manera transparente y clara con las autoridades” para esclarecer la participación de algunos universitarios en ese esquema de triangulación de recursos, sin algún tipo de encubrimiento.

No obstante, señaló que la Universidad no es una instancia juzgadora, de manera que coadyuvaremos con las instancias jurisdiccionales. No solaparemos nada, pero son temas que están en la Fiscalía y en la Auditoría Superior”.

Ibarra Reyes manifestó que la institución hace un llamado a las instancias a que, si cuentan con los elementos, actúen a la brevedad posible, y que se realice un juicio correcto a los implicados.

“Nosotros no tenemos el menor interés en solapar o defender, pero tampoco en juzgar absolutamente a nadie. Es momento de que la justicia se deje de rodeos y que ya no se dirima en los medios de comunicación, sino en los juzgados”, agregó.

Sobre la plataforma que se ha elaborado para realizar la jornada de votación, afirmó que los responsables de esta son investigadores y académicos de prestigio nacional que, en conjunto con alumnos, “prestaron un servicio para la institución, no para nosotros”.

También indicó que la Comisión Electoral y el Consejo Universitario, quienes coordinan el proceso electoral, son instancias autónomas que actúan de buena fe y, al ser el máximo órgano de gobierno de la institución, “no la podemos poner en entredicho”.

Por otra parte, Ibarra Reyes informó que al menos 400 universitarios están participando activamente en su campaña electoral, lo que muestra el apoyo y la confianza que su propuesta ha generado al interior de la institución.

En la primera semana de proselitismo, comentó que ha realizado 36 reuniones virtuales mediante Zoom y un número similar en otras plataformas, lo cual ha permitido preservar la salud de la comunidad universitaria en el contexto de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Destacó que su planilla tiene presencia en 25 unidades académicas con candidaturas de unidad, lo que significa que personas que integran su expresión participan solos en la contienda electoral, de forma que solo falta cumplir con la jornada de votación para que sean nombrados de manera formal. Además, dijo que hay cuatro unidades académicas donde los candidatos participantes son miembros de Vanguardia Universitaria.

“La contundencia en la representatividad, en los acuerdos y los consensos que logró esta expresión, se refleja en estos números: en las candidaturas en todos los espacios de autoridad, de órgano de gobierno y de órgano desconcentrado”, enfatizó.

De la misma manera, Villegas Santillán, candidata de la planilla Cambio, informó que de su parte habrá la disposición para transparentar e informar a las autoridades sobre todos los movimientos realizados bajo ese esquema de desvío de recursos.

“Cuando yo recibí la Unidad Académica de Contaduría, sí encontré unos estados de cuenta que no correspondían a la operación normal de la unidad. Solicité información a la Contraloría, pero es información que nunca tuve a la mano. Aquí lo que se requeriría es una auditoría total sobre todas esas situaciones que hasta la fecha no se nos ha contestado”, expuso la directora con licencia de ese centro.

Sin embargo, manifestó que es necesario que en la BUAZ no exista impunidad, y si hubo responsables de esas prácticas, que además han derivado en un estigma para todos los universitarios, tienen responsabilidad, entonces las autoridades deben actuar.

“Pedimos a los gobiernos federales y estatales que no nos estigmaticen, que si existe una situación para sancionar a estos maestros, que se realice y que no se estigmatice a nuestra Universidad por completo, ya que estos personajes no pasan de 10 o 12 personas y los universitarios somos más de 3 mil 200”.

Villegas Santillán aseguró que la mayoría de los universitarios se han forjado bajo valores éticos y morales y son congruentes, por lo que no es posible que las acciones de algunos afecten a todos.

En ese sentido, agregó que la BUAZ es una universidad de excelencia y en su administración se instalará una institución donde no haya impunidad y haya sanciones precisas para cada situación de corrupción que se presente.

En relación al sistema que fue elaborado para la jornada electoral, el próximo 5 de febrero, refirió que se está buscando la manera de verificar su confiabilidad y para ello se ha elaborado un conjunto de requisitos que debe contener. No obstante, aún no se cuenta con información de que la plataforma incluya todos esos elementos.

“Necesitamos que se transparente con claridad cuáles fueron los anexos que se utilizaron para dictaminar el sistema por parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para lo cual ya solicité por escrito que se nos aclare quién firma ese dictamen y tampoco existen los anexos de cómo llegaron a esas conclusiones”, indicó.

Reyna Margarita Vega Esparza, aspirante a la Secretaría Administrativa de la planilla Cambio, expuso que en esa área “no se trata de inventar el hilo negro, sino de apegarse a la normatividad jurídica contable que es aplicable a todos los aspectos administrativos y financieros, a efecto de transparentar la asignación y el uso de recursos financieros, tecnológicos, humanos y materiales”.

Es decir, comentó que el objetivo es diseñar acciones tendientes a resolver el problema financiero de la institución que pone en riesgo su operatividad, y para ello se debe “implementar el trabajo colaborativo e institucionalizar la administración, lo que implica hacerla más participativa y abierta, donde la información fluya de las unidades académicas hacia las autoridades centrales, y viceversa”.

Agregó que la intención es que la comunidad universitaria y la sociedad en general tenga la posibilidad de conocer los recursos que se han utilizado para la institución y así cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de generar información financiera que ayude a una toma de decisiones correcta.