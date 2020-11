Detecta la ASF irregularidades en la entrega de ejemplares del Programa de Crédito Ganadero

Informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación ■ fotos: la jornada zacatecas

La entidad fiscalizada carece de los documentos que sustenten la fecha de entrega-recepción, que correspondía presentar a Agentes Técnicos o intermediarios

Hallaron evidencias de presunto “jineteo” de cantidades millonarias de este esquema de apoyo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la operación del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra, a cargo de David Monreal Ávila, como la falta de evidencia sobre los apoyos entregados y el presunto “jineteo” de cantidades millonarias por parte de intermediarios.

Durante la operación del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra, a cargo de David Monreal Ávila, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que nueve Agentes Técnicos, organismos que fungieron como enlaces o intermediarios entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y los beneficiarios, incurrieron en múltiples anomalías, entre ellas la ausencia de evidencia de que los apoyos fueron entregados.

La auditoría señala que los convenios con los Agentes Técnicos contemplaron realizar la logística de traslado, alimentación, transporte, cuidado y espacios para el ganado, acompañamiento técnico a los beneficiarios, verificar antes de la entrega a los beneficiarios que el ganado cuenta con su dispositivo de identificación oficial, contar con un sistema de seguimiento zoosanitario y homogeneizar el manejo sanitario del ganado que se entregaría a los beneficiarios.

Sin embargo, “la entidad fiscalizada carece de los documentos que sustenten la fecha de entrega-recepción de cada entregable, lo que limitó verificar el cumplimiento de los plazos mensuales y a más tardar del 31 de diciembre de 2019; excepto en el caso de la Asociación de Criadoras de Razas Puras del Estado de Chiapas, donde proporcionaron dos oficios con los que envió la totalidad de sus entregables, con fechas del 25 de febrero y el 27 de marzo de 2020, por lo que no se cumplió con la vigencia del convenio (31 de diciembre de 2019)”.

La auditoría expone que, para la revisión al cumplimiento de entrega-recepción de los entregables, se observaron los Informes Físicos Financieros mensuales, el Informe final de resultados de Actas de las sesiones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, las bases de datos de los proveedores y semovientes ofertados y de los beneficiarios y semovientes entregados, la base de dalos de las comprobaciones de gastos y actas de entrega recepción por cada beneficiario.

“En relación con los beneficiarios a los que se proporcionó el ganado. se constató su entrega excepto en los casos de Industrias AYG y de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (FedMVZ), quienes no entregaron el informe final”.

En el caso de la FedMVZ, expone que no entregó las copias digitalizadas del expediente generado por los Médicos Veterinarios Responsables Autorizados de la documentación de los beneficiarios de los grupos de trabajo, ni el Plan de trabajo desarrollado en el periodo de acompañamiento e informes de salida.

En relación con el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), no entregó las constancias de la entrega de Guía de Tránsito y Certificado Zoosanitario, CFD’s de los alimentos suministrados al ganado, mapa de distribución y características de las instalaciones con evidencia fotográfica, póliza de seguro, manual de procedimiento a cargo del personal encargado de brindar la logística y CFDI con requisitos fiscales de otros gastos.

Con relación a los reintegros de recursos no aplicados, se constató que los Agentes Técnicos realizaron un total de 13 reintegros por 47 millones 953 mil pesos entre el 28 de junio de 2019 y el 25 de septiembre de 2019, por lo que hubo entre 83 y 269 días de retraso con respecto al término de la vigencia de los respectivos instrumentos jurídicos (31 de diciembre de 2019). No obstante, 9 de los 13 reintegros, por un importe de 27 millones 332 mil pesos, fueron extemporáneos, por lo que no se reportaron en la Cuenta Pública.

Del entero de los productos financieros, mediante transferencias bancarias a favor de la Tesofe, la ASF dictaminó que sólo 4 de los agentes técnicos realizaron los enteros de intereses por un total de 13 millones 810 mil pesos: la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas por 420 mil pesos; la Unión Ganadera Regional del Estado de Nayarit por 265 mil pesos; la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, por 9 mil pesos, y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios de México, por 13 millones 151 mil pesos.

Sobre los agentes Alta Genética de Tabasco, Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado de Yucatán, Industrias AYG, y Unión Ganadera Regional del Estado de Campeche, no se proporcionó evidencia de que los recursos se administraron en cuentas productivas ni que enteraron a la Tesofe los recursos por concepto de productos financieros.

Del análisis a las bases de datos que proporcionaron la Asociación de Criadoras de Razas Puras del Estado de Chiapas, Alta Genética de Tabasco. Industrias AYG y El Puerto de la Cruz, que detallan la aplicación de los recursos, las cantidades de beneficiarios, de semovientes entregados y de proveedores con los que adquirieron al ganado, la auditoría observó que los datos entre un documento y otro, emitidos por el mismo Agente Técnico, difieren, lo que resulta en la falla de confiabilidad y transparencia de la información que generaron.

Del cierre finiquito de los convenios de concertación con los Agentes Técnicos que tienen como objetivo hacer constar el cumplimiento de la vigencia de los citados convenios, se constató que a noviembre de 2020, la entidad fiscalizada no ha formalizado las actas de cierre finiquito de los convenios formalizados por 450 mil pesos con siete agentes técnicos: Alta Genética de Tabasco Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado de Yucatán, Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas, EI Puerto de la Cruz, Industrias AYG, Unión Ganadera Regional de Nayarit, y Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, sin que el área responsable informara las razones del incumplimiento.