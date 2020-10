Por la contingencia sanitaria y repercusiones económicas, 2 mil 316 niños no se reinscribieron en actual ciclo escolar

No todos los niños tienen las condiciones en casa para tomar clases bajo la nueva modalidad a distancia ■ foto: andrés sánchez

Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 y las repercusiones económicas y familiares que ha generado, un total de 2 mil 316 niños no se reinscribieron para cursar la educación básica en al ciclo escolar 2020-2021, informó Perla Velazco Elizondo, subsecretaria de Planeación y Apoyos a la Educación de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).

En ese sentido, informó que las escuelas de la entidad atienden en este momento un total de 354 mil 361 niños, cantidad menor a la que se registró antes de concluir el ciclo escolar pasado.

“Estamos extrañando a 2 mil 316 niños que no realizaron su inscripción en alguno de los niveles de educación básica y en el global eso representa un 0.7 por ciento de niños que no se inscribieron a este ciclo escolar”, indicó.

Explicó que, ante la situación que se vive por la pandemia y sus consecuencias en la economía y la salud, la Seduzac advirtió que habría condiciones adversas y que ello tendría impacto en muchos niños.

No obstante, Velazco Elizondo dijo que se hicieron esfuerzos para disminuir en la medida de lo posible la cantidad de niños que no se preinscribieron y que en este momento no se encuentran cursando sus estudios.

Precisó que la mayoría de los niños que se reinscribieron se encuentran en las zonas urbanas, y en este sector no se percibió alguna afectación importante en lo que respecta a la deserción o falta de ingreso.

En las zonas rurales, por su parte, se registra la mayor cantidad de niños que no se reinscribieron o bien que decidieron desertar por varias circunstancias, entre ellas la falta de accesibilidad de la señal televisiva, especialmente en comunidades remotas.

En estos casos, Velazco Elizondo informó que se implementó una estrategia para que los niños sigan estudiando y consiste en la entrega de cuadernillos de trabajo, visitas personalizadas de los profesores, entre otros.

También refirió que se ha visitado a los padres de familia cuyos hijos no se reinscribieron y se ha tratado de motivarles a hacerlo, ello con el fin de que los infantes vuelvan a las actividades de este ciclo escolar.

Del total de los 2 mil 316 alumnos que no se reinscribieron, la subsecretaria de Planeación puntualizó que la mayoría corresponden al nivel preescolar, seguido de alumnos de primaria y por último de secundaria.