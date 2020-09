Los dos años de gobierno de AMLO han sido de “mucho pesar”: PAN

Noemí Berenice Luna Ayala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional ■ foto: andrés sánchez

Para Noemí Berenice Luna Ayala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), los dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido de “mucho pesar”, “en contra del pueblo” y “dos años perdidos”, ya que ha quedado de manifiesto un retroceso significativo en todos los ámbitos como es la economía, la seguridad, el desempleo y la salud, en la coyuntura por la pandemia de Covid-19.

En el ámbito económico, Luna Ayala destacó la caída del Producto Interno Bruto (PIB), que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el segundo trimestre de 2020 cayó 18.7 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, la cual es la caída más alta desde que se tiene registro, es decir, desde 1981, lo cual para la líder panista son números dolosos.

De igual manera, la dirigente albiazul refirió que los índices de pobreza son también preocupantes, ya que de acuerdo con sus cifras a 7 de cada 10 mexicanos “no les alcanza para la canasta básica”, caso contrario a lo referido por el presidente de México en su última visita a Zacatecas, cuando refirió precisamente que de cada 10 familias mexicanas, a 7 les llegaba apoyo del Gobierno Federal, lo que nunca había pasado. No obstante, Luna Ayala señaló que la pobreza seguramente aumentará por el Covid.

Asimismo, subrayó que durante estos dos años la cifra de desempleo también ha crecido, pues las cifras de las que parte indican que hay 10 millones de mexicanos desempleados, situación que igualmente se ha acentuado con la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de SARS-CoV-2. Además, señaló que el gobierno no ha tenido respuesta con las pequeñas y medianas empresas, pues más de 10 mil negocios han cerrado y el gobierno no quiso condonar impuestos que pudieran ayudarlos ahora en la contingencia sanitaria.

Otro factor negativo que subrayó la líder de Acción Nacional en el estado, es el tema de la inseguridad, ya que dijo que los dos años del gobierno de López Obrador han sido de los más violentos en la última década de vida en el país, ya que las cifras hablan de 55 mil homicidios dolosos en lo que va de la presente administración y los feminicidios también han llegado a niveles “escalofriantes”, algo que el presidente se ha negado a ver.

Y si a esos 55 mil muertos por homicidios dolosos, se le suman los más de 65 mil fallecidos a causa de Coronavirus, el país, según Luna Ayala, termina por ir más mal, porque además el Gobierno Federal ha tenido una pésima respuesta a la pandemia del Covid-19, ya que se llegó a la cifra catastrófica que se previó y el país se ha posicionado como el tercero en el mundo con más decesos a causa del virus. Por lo que reiteró, han sido dos años en contra de México.

Finalmente, señaló que el combate a la corrupción, que ha sido la máxima bandera de la 4T, no es más que “un circo” y “una pantomima”, porque sigue utilizando la lucha con fines electorales. Y una muestra de ello es la encuesta pública para juzgar a ex presidentes, la que consideró Luna Ayala como “una tomada de pelo”, puesto que la ley se aplica y no se pone a criterio del ciudadano. Además, concluyó, cuando la corrupción toca a su círculo, como es el caso de los videos de su hermano Pío López Obrador, no la ataca, sino que la justifica.