Padece crisis sector hotelero del estado por la pandemia: Muñoz del Cojo

Para abrir, los hoteleros han gastado en capacitación de su personal y los clientes son escasos

“Realmente no hay a qué venir a Zacatecas”, comentó Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas, con respecto a la situación que atraviesa este sector como consecuencia de la pandemia por el Coronavirus (Covid-19) en el país, esto a pesar de que han abierto por disposición federal o nunca cerraron.

Es por esto que Muñoz afirmó que no es una situación que se haya superado, “la seguimos pasando, tenemos muy poca gente, esto no se ha acabado”, aceptando que las condiciones para laborar no son las óptimas, “está la situación complicada”.

“Si no hay verano, no hay lana”, aseveró pues, indicó, ésta era la mejor temporada para el sector hotelero históricamente. Confirmó que la ocupación está floja, “hay un poquito más que cuando estaba cerrado todo”, es decir, en cuanto la cuarentena se mantuvo en su forma más rígida, pero en sí no hay clientela.

Muñoz del Cojo aseguró que será el caso mientras no se abran los atractivos turísticos permanezcan cerrados; “cerrada la mina, cerrado el teleférico, cerrados los museos… realmente no hay a qué venir a Zacatecas”.

Los hoteles del Centro Histórico serían los más afectados, “tienen verdaderos problemas”, porque además de que no tienen suficiente gente para estar operando, su principal clientela se debe al turismo, mientras que otros hoteles también tienen personas que viajan por negocios.

Aunque aceptó que “la gente tiene toda la razón de no querer viajar”, esaperan que las cosas empiecen a mejorar, aunque es cierto que las cosas tienen que tomarse paso a paso, “vamos contra viento y marea”.

Hubo hoteles que no cerraron, recientemente los que abrieron tuvieron que emplear protocolos que a su vez implican gastos y capacitaciones, por lo que, dependiendo en cómo funcionen las cosas, cada hotelero deberá decidir si se mantiene abierto o no.

“No sabemos cuánto más durará porque no hay claridad por parte de las autoridades federales”, quienes, comentó, no han manejado la situación como deberían.