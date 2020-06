Junio, mes en el que más casos positivos de Covid se han presentado en Zacatecas

Conferencia de prensa de las autoridades, encabezada por el gobernador, para informar sobre la situación del Covid en Zacatecas

■ De los 860 registrados hasta el domingo 28, 560 se dieron en las últimas cuatro semanas

■ Fueron 58 las muertes durante este periodo; la mayoría padecía una comorbilidad: SSZ

■ La entidad es una de las que más camas disponibles tiene, con sólo un 20% de ocupación

En el inicio de una serie de conferencias semanales para revisar el comportamiento de la pandemia de Covid-19 en Zacatecas, más allá del reporte cotidiano que emite la Secretaría de Salud, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, en compañía del titular de Salud, Gilberto Breña Cantú, informaron que dado que junio ha sido el mes con el mayor crecimiento en contagios, el 60 por ciento de las defunciones por causa del virus se han presentado en las últimas cuatro semanas, correspondiendo esto a un total de 58 muertes, de las cuales, la mayoría de los pacientes padecía una comorbilidad.

Junio ha sido también el mes en que más casos positivos se han presentado en Zacatecas, pues de los 860 registrados hasta el domingo 28, 560 se dieron a lo largo de las últimas cuatro semanas, ya que del primero al 7 de junio se presentaron 89 casos; del 8 al 14 del mismo mes, 142 casos; del 15 al 21 creció a 156 casos y en la semana que recién terminó, el crecimiento llegó hasta los 173 positivos, expuso el mandatario estatal, lo que habla de que se atraviesa por una meseta en el número de contagios diarios.

Tello Cristerna destacó que de los 96 decesos acaecidos hasta el día 28 de junio en Zacatecas, 58 de ellos, es decir, el 60 por ciento, un dato “interesante y doloroso”, se han presentado en las últimas cuatro semanas. Además, de los últimos 58 decesos, 50 corresponden a personas que padecían alguna morbilidad como hipertensión, diabetes y obesidad.

En las últimas cuatro semanas, el contagio entre personas de 0 a 10 años de edad se ha dado en 10 menores que “afortunadamente”, señaló el gobernador, han salido adelante. No obstante y contrario a las creencias de mucha gente, advirtió, el contagio en los niños existe, así como en los jóvenes de las edades que van de los 11 a los 20 años, que hasta al momento se ha registrado el contagio en 18 personas.

Pero los niveles de mayor contagio registrados son en la población de 21 a 40 años, dijo el gobernador, lo que consideró como algo entendible, ya que este sector es de la población económicamente más activa, es decir, los que tienen que estar fuera de casa para llevar a cabo su trabajo.

En cuanto al comportamiento por género, el jefe del Ejecutivo estatal informó que en el universo de contagios en Zacatecas, 55 por ciento corresponde a hombres y 45 por ciento a mujeres. Y en el caso de los decesos hasta el pasado 28 de junio, se tiene registrado que también los hombres están por encima de las mujeres con 61 decesos contra 35, lo que refleja pues y de acorde a la tendencia mundial, que la mortandad en los barones es mucho mayor.

En el tema de la edad, Tello Cristerna indicó que 32 de las defunciones hasta el momento corresponden a personas mayores de 70 años; 22, a pacientes de entre 60 a 69 y otros 22 obedecen a personas de 50 a 59 años, lo que significa que 76 de las personas fallecidas por Covid-19 en el estado son mayores de 50 años, lo que indica que es la población más vulnerable, sobre todo porque 87 por ciento de las víctimas mortales padecía hipertensión y diabetes, que son las enfermedades crónicas más comunes que han acelerado la muerte de estos contagiados. Sin embargo, cabe destacar que hasta el momento se han presentado también 12 casos de personas que sin tener alguna comorbilidad han fallecido a causa del virus.

Hospitalización vigente

en Zacatecas

En cuanto a la disponibilidad hospitalaria para pacientes de Covid, Zacatecas tiene hasta el momento 20 por ciento de ocupación en camas, entre las cuales se atiende, en el caso de hospitales privados a dos personas; 16 en los servicios de salud; 10 en el ISSSTE y 49 en el IMSS. Con esto, se confirma que Zacatecas sigue siendo uno de los estados, junto con Colima, que más camas tiene disponibles y a su vez también mayor disposición de ventiladores mecánicos.

Respecto al estado de salud de los pacientes, los dos hospitalizados en una institución privada se encuentran estables, mientras que en el sector estatal, de los 16 hospitalizados, 4 han sido intubados por su gravedad; por su parte en el ISSSTE los 10 pacientes se encuentran estables, y en el caso del Seguro Social, de los 49 casos vigentes, 13 pacientes son los que están siendo ayudados con ventilador mecánico.

En el tema de defunciones por institución, es el Sector Salud del estado de Zacatecas quien más ha registrado muertes por Covid-19 con 44 por ciento; seguido del IMSS con 40 por ciento; el ISSSTE con 11 por ciento, y los hospitales privados apenas con 3 por ciento. En el tema de hospitales privados, precisó Tello Cristerna, se tuvo problemas al inicio de la pandemia con el internamiento de algunos pacientes que una vez que no se les podía intubar, eran referenciados al Sector Salud a donde, en algunos casos, llegaban tarde conduciéndolos a la muerte.

Asimismo, y dado que ha sido una de las preguntas más frecuentes hacia el Gobierno estatal, se dio a conocer que de los 862 médicos del Sector Salud que están trabajando en la primera línea de atención a pacientes con Covid-19, 62 de ellos han presentado contagios y hasta el momento se tiene el registro de solamente dos decesos. “Es un tema complicado y que nos puso en un predicamento”, reconoció el gobernador, quien además aprovechó para agradecer a ese “ejército” por todo el esfuerzo que están haciendo.

Las realidades diversas

“Zacatecas es muy grande, es muy extenso. 75 mil kilómetros cuadrados en donde 58 municipios presentan realidades muy diversas, distintas, donde una es la realidad de los cañones como el de Tlaltenango, como el de Juchipila, a lo que puede estar sucediendo en el semidesierto, Zacatecas o la zona conurbada con Guadalupe”, refirió el gobernador, por lo que reconoció a los 58 alcaldes que se han comprometido en todo momento a trabajar en coordinación y de la mano con el Sector Salud, puesto que aún hay 16 municipios que no presentan ningún caso positivo.

Para mitigar los contagios, Tello Cristerna invitó a la ciudadanía a que utilice las herramientas tecnológicas que el Sector Salud ha puesto a su disposición, ya que la entidad ha buscado estar a la vanguardia y se ha diseñado un mapa de georeferenciación en el que mediante una aplicación emite alertas de tránsito que señalan si se transita a una zona de riesgo de contagio.

Asimismo, anunció que a partir de este martes inició una campaña de uso de cubrebocas de manera obligatoria, además de un fortalecimiento con la Cofepris para emprender brigadas para la revisión del transporte “que ha sido un dolor de cabeza”, así como en los negocios, pues señaló que el gobierno que encabeza y el Sector Salud son amigos y están con la gente, y por ende, se quiere que las cosas funcionen.

“Pero no se le puede pedir al Sector Salud que avale lo que es ilegal, no puede un secretario de salud que por una presión, por una toma o un capricho que dañan a las demás personas tomando vías de comunicación, se trate de forzar la apertura de espacios naturales de contagio, eso sería ir en contra de la ley. Hemos buscado, con base en los protocolos adecuados, que la economía arranque y esté en funcionamiento en este semáforo naranja, pero no está en nuestras manos ni en la legalidad, y no habrá presión que nos lleve a que ciertos sectores puedan estar trabajando arriesgando la vida de los zacatecanos”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, reiteró que la pandemia “va a durar mucho tiempo y no es algo que va a desaparecer de un momento a otro y ya no va a existir”, por lo que los zacatecanos deben continuar con las medidas de seguridad como es la sana distancia, el lavado constante de manos, el estornudo de etiqueta y el uso de cubrebocas, con el que aparte de proteger a los demás, se protegen ellos mismos.

De acuerdo con el funcionario, para que la entidad transite del semáforo naranja al amarillo, más allá de proyecciones matemáticas, la variable va a depender del comportamiento de la ciudadanía, la cual debe entender que hay que protegerse y que no es “una debilidad” usar o ponerse el cubrebocas, pues es así como se puede tener una buena evolución y contrarrestar los contagios. “Va a depender de todos nosotros los que vivimos en este estado”, finalizó.