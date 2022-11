Cerca, el acuerdo para un aumento importante al salario mínimo: AMLO

Villa de Allende, Mex., Al finalizar su gira por Michoacán y estado de México para inaugurar cuatro sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el país seguirá la transformación, aunque él concluya su mandato, ¿o creen que van a regresar los de antes? Va a seguir la transformación .

En Villa de Allende, reconoció la labor del gobernador Alfredo del Mazo Maza, con quien, dijo, trabajamos estrechamente, es un hombre íntegro, recto y respetuoso , a lo que el auditorio respondió con un sonoro ¡no!

Por la noche, al terminar su gira con la inauguración de una clínica de hemodiálisis en Toluca, anunció que está a punto de llegar a un acuerdo con el sector empresarial para garantizar un aumento importante al salario mínimo.

Durante la visita a las sedes de las UBBJ, acompañado de Raquel Sosa Elízaga, coordinadora del programa, aseguró que Del Mazo es muy distinto a otros groseros, majaderos, mal hablados, deslenguados, esos no pasarán, esos no, ya no. Se tiene que seguir adelante pensando siempre en el pueblo .

Se debe recordar, señaló, que el “partido es sólo una parte, gobierno es todo. ¿Y cuál es nuestro verdadero partido? México. ¿Quiénes son los amos?, todos los mexicanos (…) y de manera especial, y esto tiene que ver con el humanismo, no se debe olvidar el principio del amor al prójimo”.

Por la mañana, en Áporo, Michoacán, indicó que quien está pensando en quedarse, el que no quiere abandonar el poder, es un ambicioso vulgar. Ese no ayuda en nada . Y recordó que este 27 de noviembre celebrarán el cuarto aniversario del inicio de la Cuarta Transformación.