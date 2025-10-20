Clausura Phaway el FITC 2025 con su concierto y espectáculo aéreo “Célebré”

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El Festival Internacional de Teatro de Calle 2025 concluyó este sábado con la presentación de “Célebré”, obra realizada por la Compañía PhaWay, originaria de Argentina, en la que el público quedó impactado por la fusión de música, teatro, danza, acrobacias de piso y aéreas, diseños de iluminación y estructuras imponentes.

- Publicidad -

Esta presentación se caracterizó por acrobacias en el aire que fueron posibles gracias a una grúa y estructuras, y por la interacción con el público que en diversos momentos debe intervenir.

En ese sentido, PhaWay mostró una propuesta artística en la que el espectáculo despierta todos los sentidos de los espectadores, y para ello utilizan diversos instrumentos técnicos y creativos.

Como resultado, la obra combina la música en vivo, la acrobacia aérea y la interacción con el público, a fin de ofrecer una experiencia artística diferente en la que participan tres músicos y ocho acróbatas.

Para las acrobacias aéreas utilizaron una grúa de más de 40 metros de altura para suspender en el aire a los artistas y así realizar figuras y coreografías, mientras que en el piso las actuaciones teatrales y la banda de música en vivo convocaron a la participación del público.

1 de 3

Por tanto, la presentación se basa en tres elementos: el aire, en donde se presentan las acrobacias, el piso, donde los músicos y actores acompañan la obra, y el público que interactúa con los artistas.

“Célebré” creó una fiesta a partir del bullicio en el aire y en el piso, lo que generó alegría e impacto visual en los miles de asistentes que se dieron cita en Plaza de Armas de la capital del estado.

Es decir, es un espectáculo donde la celebración se transforma en un viaje artístico pensado para toda la familia, ya que combina un imponente despliegue escénico con la energía

de la banda en vivo y la osadía de artistas suspendidos a más de 40 metros de altura.

La compañía PhaWay es reconocida por realizar producciones integrales de gran formato y sus espectáculos han recorrido diversos países de América Latina, entre ellos Argentina, Uruguay, Chile y México.