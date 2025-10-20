Destaca Vero Díaz productividad de bancada de Morena en Senado

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Ante militantes y simpatizantes del movimiento de transformación, la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles rindió su informe legislativo en lo que denominó una “asamblea entre compañeras y compañeros del movimiento”, donde reafirmó su compromiso con el pueblo zacatecano y destacó los avances del primer año de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

“Me da gusto saludar y ver el ánimo de quienes han formado parte de este movimiento desde el origen, pero también me motiva ver caras nuevas, jóvenes que se han sumado para seguirle dando vida y fuerza a la transformación”, expresó Díaz Robles al inicio de su discurso, en el que recordó que este evento constituye la quinta sede de sus llamados “informes del pueblo”.

La legisladora subrayó que el movimiento de transformación que encabeza Morena tiene raíces en la lucha pacífica contra el neoliberalismo, y rindió homenaje al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como “el mejor presidente de la historia moderna de nuestro país”, “el iniciador del Estado de bienestar” y “el responsable de reivindicar al pueblo de México”.

Recordó que el Plan C, impulsado por López Obrador en 2024, marcó un punto de inflexión en la vida política nacional: “Fue un llamado al pueblo organizado para conquistar con su voto la mayoría calificada en las cámaras del Congreso. Lo que en 2024 fue un plan y un anhelo, se hizo realidad por la vía pacífica y democrática”.

En ese contexto, celebró la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta de México, a quien describió como “una mujer, madre, abuela y científica que abre camino para que nuestras hijas y nietas puedan ser lo que quieran ser”. Afirmó que caminar junto a Sheinbaum “llena de orgullo y esperanza” a las mujeres de México y destacó la continuidad del proyecto transformador bajo su liderazgo.

Al rendir cuentas sobre su primer año legislativo, Díaz Robles destacó la aprobación de 21 reformas constitucionales, 13 nuevas leyes y la modificación de 34 más, logros que calificó como muestra de la productividad del Senado. “Reformar no significa borrar dijo; es una tarea compleja que plantea cambios profundos para transformar”.

Entre las reformas más trascendentes, subrayó la transformación del Poder Judicial, que convierte a México en el primer país del mundo en elegir a jueces y magistrados por voto popular. “Misión cumplida, pueblo de Zacatecas: democratizamos al Poder Judicial”, proclamó.

En materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respaldó su reconocimiento como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Afirmó que presentó una iniciativa para adecuar las funciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a esta reforma.

También resaltó la integración de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas bajo el mando de la presidenta Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública “con justicia y paz”. Además, celebró la reforma laboral que garantiza que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación y se incremente cada año, así como la creación de salarios mínimos especiales para docentes, personal de salud y policías.

Díaz Robles enfatizó que la reforma constitucional en materia de bienestar fue una de las más importantes del periodo. Participó en su dictaminación y votó a favor de convertir en derechos constitucionales programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y Producción para el Bienestar, entre otros.

En materia de vivienda, apoyó la reforma que establece un sistema con orientación social para garantizar créditos accesibles. Además, anunció que presentó una iniciativa para adecuar la Ley General de Vivienda, convencida de que “el bienestar empieza desde casa y esa casa debe ser digna”.

Otro punto relevante fue la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, impulsada por la presidenta Sheinbaum. Díaz Robles recordó que, en sus encuentros con mujeres zacatecanas, la mandataria preguntaba: “¿Quién cuida de los hijos?, ¿quién estira el gasto?”, y ante la respuesta “las mujeres”, respondía: “Ya tenemos una presidenta mujer que nos cuida y nos reconoce”.

La senadora afirmó que esta reforma busca erradicar la violencia y cerrar la brecha salarial. “Todas las mujeres de Zacatecas merecemos vivir sin miedo y sin barreras”, enfatizó.

Asimismo, respaldó la reforma de protección y cuidado animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y prohíbe toda forma de maltrato. Adelantó que trabaja junto a otros legisladores en una Ley General de Protección Animal, porque “el respeto a toda forma de vida es parte del humanismo mexicano”.

Díaz Robles informó que durante el año participó en 83 sesiones y 67 reuniones de comisión, interviniendo en una docena de ocasiones en tribuna. Forma parte de seis comisiones legislativas y colaboró directamente en la elaboración de la mitad de las reformas constitucionales aprobadas. Aun así, enfatizó que su labor legislativa no la aleja del territorio: “Quienes nos hemos hecho desde abajo sabemos que un mejor Zacatecas se construye con amor al pueblo”.

Recordó su trayectoria desde los 17 años, cuando comenzó a repartir volantes y apoyar en campañas, así como su participación en los movimientos que denunciaron fraudes electorales en 2006 y 2012. Reafirmó su respaldo al gobernador David Monreal Ávila, a quien calificó como “referente del movimiento en Zacatecas” y cuya gestión, dijo, “ha representado bienestar para todo el Estado”.

En su mensaje final, la senadora llamó a la unidad y a no perder de vista los ideales del movimiento: “El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”. Reiteró que su encargo como senadora “no es un logro personal, sino un espacio que pertenece a todas y todos”.

“Ya lo dijo nuestra presidenta: es tiempo de mujeres. Pero recordemos que ella no llegó sola, llegamos todas”, concluyó entre aplausos. “La transformación avanza, tiene futuro y nada ni nadie podrá detenerla. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva México!”.