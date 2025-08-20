El PRI responde por su pasado y exige que autoridades se disculpen porque están destrozando a Zacatecas

Por: La Jornada •

Ante las declaraciones emitidas en un programa radiofónico por el Secretario General de Gobierno, que pide al PRI se disculpe por el Fobaproa y los acontecimientos de 1968, el Presidente de este partido, Carlos Peña Badillo respondió hoy que el PRI responde por su pasado, que siempre fue de construcción, desarrollo y progreso, y reiteró que en Zacatecas quienes deben disculparse son las autoridades de Morena porque están destrozando la entidad y, por ello, se encuentran en el último lugar en las calificaciones de los gobernadores.

En un vídeo difundido este mediodía, Carlos Peña Badillo dijo con ironía que el PRI se disculpa por haber creado la infraestructura carretera más grande de este país y del que Zacatecas siempre fue beneficiado; por haber creado un sistema de salud con hospitales, infraestructura, condiciones, herramientas e insumos, y por haber garantizado prestaciones para las y los trabajadores de este sector; por haber atendido y acompañado las causas de maestras y maestros porque nunca se les dejó de pagar.

También pidió una disculpa por haber acompañado a las y los productores del campo y a las y los ganaderos con programas y acciones que mejoraron y desarrollaron la condición y la economía que les beneficiaba a ellos y a sus familias.Por atender a los municipios con programas, obras y acciones que cambiaron su realidad.

Por ser un partido que apostó al diálogo, a la cordialidad y construcción de grandes acuerdos. Por haber sido un partido que creó condiciones para mujeres, jóvenes, adultos mayores, y jubiladas y jubilados, a quienes hoy, Morena ha destrozado, indicó.

El dirigente estatal priista, Carlos Peña Badillo, pidió una disculpa a Morena porque con su gobierno y las acciones que han realizado ofenden a todos los sectores de la sociedad con una estrategia ridícula de combate a la inseguridad, de abrazos y no balazos.

Pidan ustedes una disculpa por no atender a los municipios, por no darles el respeto mínimo para trabajar en una estrategia de coordinación y de inversión, hoy quien gobierna Zacatecas son ustedes, enfatizó.

Por ello, desde el PRI, pidió al Secretario General de Gobierno hacer su trabajo, dedicarse y concentrarse en enfrentar los retos y problemas que ellos mismos generan por falta de capacidad, atención y humildad. Hoy la soberbia no es buena consejera, escuchen a la gente de Zacatecas, porque estar calificados como los peores gobernantes en el país, no es más que la consecuencia de lo que no han sabido hacer”, sostuvo.