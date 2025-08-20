Implementa Gobierno de Zacatecas campaña musical para difundir mensajes de salud

Por: La Jornada Zacatecas •

La Secretaría de Salud (SSZ), ha elaborado una campaña basada en la elaboración de temas musicales, cuya letra está basada en aspectos relacionados con distintos padecimientos que se presentan en el territorio estatal.

- Publicidad -

Graciela Guel Alvarado, subdirectora de Promoción de la Salud de la SSZ, declaró que dicha campaña busca fomentar valores como la inclusión y el respeto a la diversidad, pues los audios se han elaborado en castellano y en lenguas como: wixárika, náhuatl, huasteco, suizo, alemán alto y bajo, cora, tepehuano e inglés.

De igual manera, se han producido en distintos ritmos musicales con la finalidad de abarcar varios segmentos de la población acorde a: su edad, ubicación geográfica y el contexto social que se vive en cada zona del estado, además de impactar de manera positiva en el sector turístico que visita Zacatecas.

En esta primera etapa, la campaña musical abordará temas como: sarampión, rabia, dengue y paludismo, y paulatinamente se integrará para que las grabaciones sean reproducidas en eventos masivos o festividades con alta concentración de personas.

Para que el material esté al alcance de todos se ha dispuesto de un código QR en la página web de la dependencia www.saludzac.gob.mx, para que estén al alcance de toda la ciudadanía.

Dado que la SSZ fomenta, en todo momento, el trabajo vinculado con los sectores de la sociedad, la dependencia exhorta a las empresas y organizaciones civiles a que se unan a esta campaña mediante la reproducción de los mensajes en todos los sistemas de audio de sus transportes o instalaciones.