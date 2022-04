Llama AMLO a empresas de autoabasto eléctrico a un acuerdo bajo la ley

Ciudad de México. En mensaje a la población -durante su conferencia mañanera-, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que con la declaratoria de constitucionalidad de la Ley Eléctrica por parte de la Suprema Corte y la nacionalización del litio, «ya logramos nuestro propósito», porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá operar todas sus plantas y la luz no subirá de precio.

El tabasqueño también llamó a los empresarios que hicieron de los contratos de autoabasto un negocio, que ahora es ilegal y un fraude, a sentarse a resolver ese problema. Les pidió que con abogados serios acudan a su llamado, porque el gobierno aplicará la ley.

Al recordarles a los opositores a su estrategia energética que el fortalecimiento de la CFE «es cosa juzgada», lo que sigue es el diálogo y en una o dos semanas se sentará con las 20 empresas, en su mayoría extranjeras, que multiplicaron sus servicios a 70 productores bajo el esquema de autoabasto, que se beneficiaron con la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

«A qué quiero llegar: aún cuando es ilegal, hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos, para ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, si no me convierto en cómplice, y es que se presenten las denuncias penales a estas empresas, que no son muchas, serán 10 o 20 y dan servicio a 70 mil. Y ojalá ya comiencen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Corte, para que se entienda que es ilegal, es un fraude el autoabasto, es ilegal. Tenemos que hablar y no puedo hacerme de la vista gorda.»

Lo primero que hay que hacer es sentarnos al diálogo, insistió, porque se encuentra haciendo el análisis de «quienes están en la ilegalidad completa; vamos a buscar un periodo de transición donde no se perjudique al pueblo y se proteja a la CFE, y se den opciones a quienes actuaron al margen de la ley. Vamos a llevar a cabo este acuerdo.»

Así, López Obrador insistió en que «se logró el propósito de proteger a la CFE; vamos a cumplir el compromiso de no subir el precio de la luz, y estoy contento -insistió- porque se nacionalizó el litio, por lo que significa al funcionamiento de la industria y la tecnología.»

De esa forma agradeció a los diputados y senadores que aprobaron la adición a la Ley Minera para proteger al litio que se encuentra en territorio nacional, y sin abundar, masculló, «no saben lo de las presiones por el litio…»