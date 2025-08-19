Celebran bicentenario de la instalación del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

En un acto solemne realizado en el histórico edificio conocido como la Casa de la Mala Noche, el Poder Judicial del Estado celebró el bicentenario de la instalación formal del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas (TSJEZ), acontecimiento fundacional ocurrido el 11 de agosto de 1825 y que marcó la consolidación del Estado como entidad libre, soberana y federalista.

El evento reunió a representantes de los tres poderes, autoridades federales y municipales, así como a magistradas, magistrados, jueces y exintegrantes del Tribunal. Entre los presentes se encontraba el gobernador David Monreal Ávila, el presidente de la Comisión Permanente de la Legislatura, José David González Hernández, el secretario de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza.

José Enciso Contreras, coordinador del Área de Investigaciones Históricas del Poder Judicial, ofreció un repaso histórico antes de dar lectura al acta de instalación de este órgano, fechada el 11 de agosto de 1825.

Explicó que tras la consumación de la Independencia, Zacatecas enfrentó el desafío de crear sus propias instituciones, pues la justicia seguía dependiendo de la Real Audiencia de Guadalajara. Fue así como, en 1823, el Congreso Constituyente nombró al abogado José de Peón Valdés como juez de apelaciones, quien fungió como el primer referente judicial del estado. Su labor derivó en la formación de un tribunal unitario y, más tarde, en la creación del Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas, incluso antes de que existiera una constitución local.

Contreras recordó que la instalación del tribunal se realizó con entusiasmo popular y con la participación de autoridades civiles y religiosas. Entre los primeros magistrados se encontraban Manuel Garcés, Juan Francisco Vélez, Jacinto Robles y José María Castillo, además de Domingo Velázquez como fiscal. La elección de presidente y vicepresidente se llevó a cabo mediante sorteo, recayendo los cargos en Garcés y Robles, respectivamente.

El investigador destacó que, a pesar de las carencias de abogados en aquel tiempo, jóvenes pasantes como Luis de la Rosa Oteiza fueron habilitados por el Congreso Constituyente, sentando las bases de una nueva generación de juristas que aportarían al desarrollo de la nación.

Asimismo, Contreras subrayó que la sencillez con la que se organizó la vida institucional en aquella época contrasta con la solemnidad actual, recordando que el primer presupuesto del Estado Libre de Zacatecas provenía de los diezmos de la Iglesia, con lo que se financiaron los códigos y el funcionamiento del naciente Poder Judicial.

Concluyó con la lectura del acta de instalación, un documento breve pero simbólico que dio inicio formal al Tribunal Superior de Justicia, institución que desde entonces ha sido pilar de la vida legal e institucional de Zacatecas.

Por su parte el magistrado Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, recordó la fecha formal del inicio del tribunal, acto fundacional con el que mencionó, el pueblo zacatecano decidió dotarse de un órgano independiente para impartir justicia.

Villegas subrayó que, a lo largo de su historia, el Poder Judicial ha enfrentado guerras, transformaciones sociales y reformas constitucionales, pero siempre ha permanecido como columna del Estado y garante de la paz social. Asimismo, hizo un reconocimiento al trabajo de magistrados, jueces y personal administrativo, tanto en activo como en retiro, quienes con su labor han consolidado la confianza ciudadana en la impartición de justicia.

Destacó que Zacatecas se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional en aceptación ciudadana, productividad y desempeño judicial. “Somos un poder judicial honrado y comprometido, que puede caminar con la frente en alto”, afirmó.

Finalmente, las autoridades develaron la placa conmemorativa a tan importante bicentenario.