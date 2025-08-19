Capital, sin plan propio para manejo del Centro Histórico

Por: Mitzi Martínez •

Raymundo Moreno, vocero del Ayuntamiento capitalino, afirmó que actualmente han sustentado el manejo del Centro Histórico de Zacatecas en un plan formulado en el periodo presidencial del priísta Carlos Peña Badillo entre 2013 y 2016, sin embargo, ya se trabaja en una actualización de éste.

Señaló que en el marco del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial Zacatecas 2025, se llevaron a cabo reuniones técnicas de trabajo con expertos, tanto de la Organización de Ciudades Patrimonio, como de ONU Hábitat, y del Ayuntamiento, lo cual permitió que tener el nuevo plan listo y actualizado.

Sin embargo, se decidió que el municipio participe el próximo 5 de septiembre en una reunión internacional en la ciudad de Puebla, para que este plan de manejo cuente con el aval internacional de ONU Hábitat y de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, y en ese contexto poder inmediatamente después presentarlo ante el cabildo para someterlo a consideración.

Con esta información se podría suponer que, para inicios del 2026, el Ayuntamiento ya cuente con un plan propio de manejo del Centro Histórico sobre el cual deberá de trabajar el tiempo restante de la administración panista.

Moreno señaló que este esfuerzo es resultado del acompañamiento de todas las áreas, y lograr el acuerdo con ONU Hábitat y la Asociación de Ciudades Patrimonio ayuda a que los trabajos que se llevan a cabo en el municipio no se queden únicamente aquí, sino que tengan el aval y los estándares internacionales.

Dicho plan incluirá todos los elementos que garanticen tanto la protección del patrimonio colectivo como la habitabilidad del Centro Histórico, con la idea de integrar todos los elementos de la vida cotidiana del centro, en ese sentido, se verá incluida la regulación de los costos de las viviendas, y regulación de los comercios.

En cuanto a los comercios, refirió que está permitido otorgar espacio para inversión nacional o extranjera, sin embargo, algunos puntos a regular en los negocios es la protección del patrimonio y evitar la competencia desleal, apoyando a los artesanos, dulceros y demás comerciantes locales.

“Siempre estar atentos a colaborar, tanto con gobierno del estado como con el federal”, respondió Moreno ante el cuestionamiento de trabajar en conjunto, señaló que la instrucción del alcalde, Miguel Varela, siempre ha sido “tender la mano”.

Asimismo, aprovechó para hacer un llamado respetuoso a Gobierno del Estado para colaborar con el Ayuntamiento y con el ámbito federal para el beneficio de la calidad de vida de las y los zacatecanos, y proteger el patrimonio colectivo.