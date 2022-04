A revisión, los ocho permisos otorgados para explotación de litio: AMLO

Ciudad de México. Al fustigar a sus adversarios y detractores quienes saben de la importancia estratégica de otorgarle la propiedad del litio a la nación pero guardan silencio, el presidente Andrés Manuel López Obrador también evidenció la postura de la oposición en la Cámara de Diputados (integrada por el PAN, PRI y PRD), que abandonó el pleno de la Cámara de Diputados.

Una vez que se aprobó su iniciativa, en la Cámara de Diputados, para nacionalizar la explotación y producción de litio anunció que los ocho permisos otorgados a empresas extranjeras y nacionales serán revisados: “Se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos, se van a revisar los contratos otorgados en el caso de litio. Se hace la revisión no se suspenden los contratos para otros minerales, eso continúa vigente, es para el litio no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio; también para que no haya incertidumbre, es básicamente el litio si no es específicamente de litio eso ya va a quedar descartado”.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, llevándose las manos a la cabeza, el tabasqueño pintó la decisión de esos partidos, y contextualizó la relevante determinación nacionalizadora, que en Bolivia podría haber significado el golpe de estado contra el entonces presidente Evo Morales:

“No, no no no no no, son tres hojas, la ley son tres hojas” -reclamó a los opositores-, son tres hojas que leer y analizar de las que constó la iniciativa ya avalada en San Lázaro, “pero aceptándose conceder sí tiene que ver con un bien de la nación, que ambicionan en el extranjero, me consta de qué lo ambicionan. No estoy seguro, pero quienes sostienen que el golpe de estado en Bolivia tuvo que ver con el litio, yo no lo puedo asegurar, si no lo diría”.

—Lo dijo Evo Morales -le recordó una experimentada reportera.

—Evo lo dijo, pero su su punto de vista. Entonces imagínense salirse -volvió a los diputados de oposición- y de qué son traidores a la patria, quienes entregan a extranjeros los recursos naturales, de eso no hay duda, eso lo dijo Ricardo Flores Magón y lo dijo el general (Lázaro) Cárdenas, y está en la carta o en el planteamiento claro de Adolfo López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica, ¡que no le anden buscando! No actuaron de manera consecuente.

Y tocó de nuevo a sus críticos que se excusan en el olimpo intelectual: “claro cuando ha tomado en cuenta el pensamiento de Flores Magón o el pensamiento de Lázaro Cárdenas, sobre todo en lo que tiene que ver con la recuperación del petróleo que estaba en manos de extranjeros, y es respetable que tengan esas posturas, somos distintos, pero ya cada, nada de andar simulando. Fuera máscaras: `soy independiente´ `no tengo partido´, ja, ja, ja (rio) `soy objetivo´ `yo soy intelectual´, `yo soy científico’, que se vayan con ese cuento a otro lado”, se mofó.

López Obrador, reitero la satisfacción y respondió a la cuestión que se ha extendido en una campaña mediática, en la cual se cuestiona que México carece de la tecnología para extraer el litio: “estoy muy contento con lo del litio, es que no dicen nada, pero ellos saben lo que significa el litio es un mineral estratégico, y qué si va a requerir, porque estuve leyendo comentarios de qué nos va a faltar la tecnología: vamos a ir desarrollando la tecnología, pero el litio es nuestro, es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera, nos condenaron diciendo que no vamos a poder sacar adelante la industria petrolera, por qué no íbamos a tener la tecnología y los trabajadores petroleros, los técnicos petroleros mexicanos entonces la sacaron.

Fue una muy buena decisión la del día de ayer, pensaron qué bloqueando la reforma constitucional ya con eso estaba resuelto, ¡no, no no no!, me doy cuenta de qué están molestos están dale y dale y dale de qué no se contó bien en la Suprema Corte. No les gustó la decisión de la Corte, y tampoco la de ayer, que fue muy buena en la Suprema Corte, porque el llamado Instituto de la Competencia es un organismo de las corporaciones, no define al pueblo de México, y resulta qué cualquiera, cualquier decisión que se tomaba en beneficio del pueblo, salía Instituto de la Competencia a ampararse o a presentar Controversia Constitucional, como en este caso, en contra de los órganos legalmente constituidos, y ayer resuelve la corte seis a cinco, de qué no tiene facultad” en materia eléctrica.