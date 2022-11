“El que atiende en Palacio no me quiere, pero me va a tener que entregar la banda presidencial en 2024”: Silvano Aureoles

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“El que atiende en Palacio no me quiere, pero me va a tener que entregar la banda presidencial en 2024”, aseguró el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo, en su visita a Zacatecas como parte de su recorrido por los estados a donde va llevando su movimiento “Por amor a México”.

En conferencia de prensa, Aureoles Cornejo enfatizó que el país requiere de hombres y mujeres que alcen la voz y cambien el rumbo, por eso está atendiendo tres frentes: convocar a la militancia verdadera del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para fortalecerlo; convocar a un Frente Amplio Opositor no solamente con partidos, sino con los sectores de la sociedad, y plantear su proyecto de gobierno en caso de llegar a la presidencia que, aseguró, así será.

Con respecto a la alianza “Va por México”, dijo esperar que se sume Movimiento Ciudadano (MC) y propuso, para elegir al candidato, una elección directa y con urnas para evitar un “anayazo” como el de 2018, aunque recalcó que él será el candidato y además el presidente, porque ninguna de las corcholatas trae proyecto, sino que se atienen a la figura de Andrés Manuel López Obrador y al amasiato que tiene Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el narco.