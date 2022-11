La Revocación de Mandato estimula a los gobernantes a dar buenos resultados: académico

Por: KAREN GARCÍA •

El pasado miércoles fue aprobada la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para que se incluya la figura de Revocación de Mandato, lo que estimula a los gobernantes a generar mejores resultados en su gestión, para evitar la interrupción de su mandato, aseguró Marco Antonio Torres Inguanzo, docente investigador de la Unidad Académica de Gestión Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

Explicó que el par de este instrumento es la reelección, donde la ciudadanía ratifica su confianza en algún servidor público, en cambio, la Revocación de Mandato “es la medida inversa a la reelección en sentido de que puede interrumpir el mando por falta de resultados”.

“El dispositivo de revocación estimula a los gobernantes a generar resultados de gobierno, y que si no sólo tienen pueden generar una caída de expectativas en la población y esta puede mandatar la interrupción para evitar que sigan haciendo las cosas mal”, agregó.

Esto es un importante paso en la búsqueda de una real democracia participativa, porque “podría bajar a nivel de los municipios y que las instituciones lo adopten como las autónomas, que son producto de elecciones y que la gente pueda decidir sobre el interrumpir un mandato por falta de resultados”.

Por otro lado, como todo instrumento, existen riesgos que se corren como la ausencia de resultados por causas externas y no se “debe confundir causa con responsabilidad”, es decir, la causa de un mal resultado puede tener la posibilidad de que se responsabilice a alguien y eso genera una mala reputación de algún mando y que tenga una pérdida de autoridad aun cuando los resultados no sean su responsabilidad. En el caso de los triunfos o buenos resultados, en ocasiones se le atribuyen al mandatario, que él no provocó.

“Cuando se dio lo del aumento de la gasolina, son condiciones el que haya una gasolina con precio alto o precio bajo, depende de movimientos del mercado que son muy poco controlables, por lo que adjudicar a alguien el precio de la gasolina puede no ser enteramente cierto”, expuso.

Finalmente, mencionó que hace falta esperar todo el proceso de implementación y ver cómo son las condiciones y reglas operativas para hacerlo posible, ya que “luego el problema es que en general está bien la ley, pero en las reglas operativas puede estar el demonio”.