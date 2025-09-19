Fortalece Godezac al campo con ferias agropecuarias y subsidios directos

Por: La Jornada Zacatecas •

Entre los apoyos que ha brindado el Gobierno de Zacatecas a campesinos y ganaderos del estado, destacan Javier Carrera Soto, del municipio de Tepetongo, y Eliseo Ávila Hernández, de General Enrique Estrada, quienes fueron los afortunados ganadores de los dos tractores nuevos que rifó el gobernador David Monreal durante la Cuarta Expo Feria Agropecuaria Estatal 2025.

En el Monumental Lienzo Charro “Antonio Aguilar Barraza”, visiblemente emocionados, Javier Carrera y Eliseo Ávila se subieron a los tractores para encenderlos junto al gobernador, a quien le agradecieron por esta herramienta básica para la realización de sus actividades en el campo.

Así como Javier Carrera y Eliseo Ávila, otros 300 productores accedieron a subsidios de 250 mil pesos para la adquisición de tractores nuevos y, también, cientos de campesinos y ganaderos dispusieron de montos desde 50 mil hasta 100 mil pesos para comprar implementos agrícolas e insumos, con lo que se generó una derrama económica de 300 millones de pesos sólo en esta edición de la Expo Feria.

Ante más de 10 mil productores de todo el estado, congregados en días recientes en el Monumental Lienzo Charro Antonio Aguilar Barraza, Monreal anunció que en enero de 2026 realizará otra Expo Feria Agropecuaria, que se suma a la que está pendiente por desarrollarse próximamente en Fresnillo.

Ahí mismo, otros 12 afortunados campesinos fueron acreedores a implementos agrícolas, como sembradoras, molinos y trailas.

Con estos eventos, que son posibles gracias al buen manejo de los recursos públicos, el Gobernador Monreal refrendó su respaldo total al sector agropecuario, porque su premisa es que el campo es solución y no un problema, por lo que, en este Año del Bienestar 2025, ha invertido más de 500 millones de pesos a favor de 44 mil agricultores y productores pecuarios.

Así, suman ya cuatro Expo Ferias Agropecuarias Estatales en la actual administración, además de 18 regionales y seis migrantes, con las que se ha dado apoyo a productores de los 58 municipios de todo el territorio zacatecano.