Denuncian vecinos a «corta cables» en La Comarca

Por: La Jornada Zacatecas •

Derivado de los reportes ante medios de comunicación de vecinos de la colonia La Comarca en Guadalupe, sobre las constantes fallas en el alumbrado público, Servicios Públicos del Ayuntamiento acudió de manera inmediata para llevar a cabo la reparación correspondiente, sin embargo, ante una nueva denuncia de fallo en menos de 24 horas se logró identificar que se han estado vandalizando los cables de manera intencional a través de cortes para evitar el funcionamiento de las lámparas.

Ante esta acción y ya que han sido contantes este tipo de irregularidades no solo en esta colonia si no también en las avenidas Pedro Coronel, Solidaridad, Arroyo de la Plata y el Dorado, se procedió a ubicar al responsable gracias a las cámaras de vigilancia del C5i, procediendo a denunciar ante las instancias correspondientes.

Cabe destacar, que de acuerdo a los videos no se trata de un robo convencional de cables, sino de cortes con la exclusiva intención de dañar las luminarias, patrimonio de las y los guadalupenses.

Por lo anterior el Ayuntamiento de Guadalupe invita a denunciar a este tipo de personas que afectan directamente el bienestar y la economía de los ciudadanos a través de las redes sociales o bien al número 492 998 49, 44 y 50.