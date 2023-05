Luego de resolver las impugnaciones, hay 2 dictámenes: uno plantea la anulación del proceso y otro lo avala, informó Rolando Alvarado

Por: La Jornada Zacatecas •

Rolando Alvarado Flores, coordinador de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio Electoral del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) informó que, luego de resolver las impugnaciones presentadas tras la jornada electoral del pasado 11 de mayo, se presentaron dos dictámenes: uno que plantea la anulación del proceso y otro que lo avala.

Al no haber unanimidad al interior de esta comisión para definir uno u otro dictamen, este miércoles se convocó a la totalidad del Colegio Electoral para someter a votación a ambas opciones, pero integrantes de algunas comisiones impidieron que se realizara.

La reunión fue programada en el salón de un hotel de la capital del estado y, al iniciar la reunión, el ex rector y ex secretario general del Spauaz, Antonio Guzmán Fernández, cuestionó que las impugnaciones no habían sido entregadas a todas las comisiones, por lo que era inadmisible que se pretendiera votar por dictámenes ya elaborados. Por tanto, tomó la documentación y con ello impidió que la reunión continuara.

La reunión se tornó ríspida entre Guzmán Fernández, Alvarado Flores y el actual secretario general, José Juan Martínez Pardo, quienes se acusaron mutuamente de realizar “marrullerías” y “chicanadas” para que el resultado del proceso esté a favor de una u otra candidatura.

Por ejemplo, Martínez Pardo denunció que Guzmán Fernández, como parte de una comisión, manipuló el padrón electoral e inscribió a funcionarios universitarios que, por normatividad, estaban impedidos para votar, mientras que éste desmintió que tuviera acceso al archivo del padrón para alterarlo, además de que todos esos funcionarios eran afines al candidato impulsado por la Rectoría.

Asimismo, el ex rector recordó que la administración central cambió el estatus laboral de honorarios a tiempo determinado de 150 docentes para que pudieran votar a favor de Manuel Rivera Escobedo.

El motivo por el cual algunos comisionados han impedido la celebración de estas reuniones convocadas por Alvarado Flores es porque la mayoría de ellos son afines a la candidatura de Rivera Escobedo y, en caso de realizarse, la votación resultaría a favor de la anulación del proceso electoral.